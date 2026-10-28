Gry mobilne zdobywają coraz większą część rynku. Ich rozwój zwiększa wymagania wobec producentów smartfonów

– Rynek gamingowy rośnie i widzimy to na wielu polach, nie tylko w przypadku gier na konsole czy komputery, ale również w świecie gamingu mobilnego. Wierzymy, że może on pójść drogą gamingu znanego z konsol i komputerów, a my chcemy być częścią tego procesu. Smartfon jest dziś w kieszeni każdego z nas.Ludzie w Polsce grają czasami w mniej wymagające gry, trochę dla zabicia czasu, ale grają. Gry zbliżają, pozwalają na oderwanie się od rzeczywistości i wierzymy, że gaming mobilny może się mocno rozwijać – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Tomasz Nowicki, senior PR manager realme Polska.

Według prognoz Newzoo wartość światowego rynku gier wideo osiągnie w 2026 roku 213,9 mld dol., o 6,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Największą część tej kwoty, 121,1 mld dol., mają wygenerować gry mobilne. Oznacza to wzrost o 6,8 proc. w porównaniu z 2025 rokiem, szybszy niż w przypadku gier komputerowych i konsolowych. Newzoo szacuje, że w tym roku na urządzeniach mobilnych będzie grać 3,1 mld osób z 3,7 mld graczy na całym świecie.

Gaming mobilny ma silną pozycję również w Polsce. Według raportu „GameTrack 2025”, przygotowanego przez Ipsos dla Video Games Poland, w gry wideo gra ok. 15,9 mln Polaków w wieku 6–75 lat, a 84 proc. z nich korzysta z urządzeń mobilnych. To ok. 13,3 mln osób, które spędzają na grach mobilnych średnio 5 godzin i 34 minuty tygodniowo. Przychody z gier mobilnych oszacowano na 545 mln euro, czyli 45 proc. wartości krajowego rynku. Gaming nie jest przy tym rozrywką wyłącznie najmłodszych – niemal trzy czwarte graczy stanowią osoby pełnoletnie.

– Gamerzy oczekują pełnej wydajności. Produkty muszą być dla nich maksymalnie dopracowane. W przypadku smartfonów zależy im na tym, żeby miały wysokiej jakości, możliwie najnowszy procesor, zapewniały stabilną i dużą liczbę klatek na sekundę, a do tego skuteczne chłodzenie i wydajną baterię, która długo wytrzyma. Generalnie wszystko, co składa się na dobry telefon, w przypadku gamerów i ich oczekiwań oznacza wydajność podniesioną do maksimum – wskazuje Tomasz Nowicki.

Podczas tegorocznych targów Poznań Game Arena rozegrano finały drugiej edycji PGA Mistrzostw Polski, poprzedzone otwartymi kwalifikacjami internetowymi. Sponsorem głównym rozgrywek w Brawl Stars i EA Sports FC 27 była marka realme. Mecze w Brawl Stars rozgrywano na jednakowych smartfonach tej marki, aby zapewnić zawodnikom równe warunki sprzętowe.

– To, co daje nam obecność na PGA, to bezpośredni kontakt z użytkownikami. Przeprowadzamy tu różne ankiety, zderzamy nasze pomysły, pytamy o nie młodych ludzi. Tę społeczność i to wydarzenie charakteryzuje niesamowita dawka inspiracji. Są to młodzi ludzie pełni pasji, często myślący nieszablonowo. Chcemy się od nich uczyć, rozumieć ich i wsłuchiwać się w ich głos, a informacje, które zbieramy, wykorzystać w serii nowych produktów – zapowiada senior PR manager realme Polska.

O znaczeniu jakości sprzętu mówią również zawodnicy drużyny e-sportowej Fenris Gaming, którzy zwyciężyli w rywalizacji w Brawl Stars podczas Poznań Game Arena 2026.

– Na lepszym sprzęcie gra się lepiej, a telefony, na których graliśmy podczas turnieju, były bardzo dobrej jakości. Bardzo fajnie się grało – ocenia Paweł Bajko z Fenris Gaming, zwycięzca PGA Mistrzostw Polski 2026 w grze Brawl Stars.

Rywalizacja w Brawl Stars odbywa się również na arenie międzynarodowej. Według informacji producenta gry, firmy Supercell, łączna pula nagród w cyklu Brawl Stars Championship w 2026 roku wynosi 2 mln dol. W finałach mistrzostw świata, zaplanowanych na 20–22 listopada w Tokio, 12 najlepszych drużyn będzie rywalizować o nagrody o łącznej wartości 1 mln dol.

– W Brawl Stars gram od 2019 roku, praktycznie codziennie, często po dwie, trzy, a nawet cztery godziny, żeby trenować na najwyższym poziomie – podkreśla Szymon Suracki z Fenris Gaming, zwycięzca PGA Mistrzostw Polski 2026 w grze Brawl Stars. – Mamy też tzw. scrimy, czyli mecze treningowe, które służą doskonaleniu umiejętności. One są jak sparingi w piłce nożnej. Rozgrywamy je codziennie, czasami po dwa lub trzy mecze.

Zawodnicy Fenris Gaming wygrali turniej Brawl Stars podczas Poznań Game Arena, pokonując rywali 3:0.

– Kluczowy jest dobry draft, czyli odpowiedni dobór postaci do danej mapy. Ważna jest też komunikacja. Zawsze jest jeden kapitan, w naszym przypadku jestem nim ja, i musimy się między sobą porozumiewać. Oczywiście bardzo potrzebne są też indywidualne umiejętności – mówi Marcin Frysztacki z Fenris Gaming, zwycięzca PGA Mistrzostw Polski 2026 w grze Brawl Stars. – To bardzo przyjemne uczucie mieć okazję pokazać najwyższy poziom gameplayu innym graczom w Polsce i na świecie.

Realme zapowiada, że w przyszłym roku zacznie wprowadzać na rynek nowe modele smartfonów, w których szczególny nacisk położy na wydajność. Firma chce w ten sposób mocniej zaznaczyć swoją obecność w segmencie urządzeń dla graczy.

– Otwieramy na nowo rozdział, który już mieliśmy za sobą, ponownie wchodzimy w świat gamingu. Nie było lepszej okazji niż PGA, by rozpocząć ten proces. Wierzymy, że gaming jest ogromną szansą dla nas jako dla marki smartfonowej do wyróżnienia się na tle konkurencji, ale też na podkreślenie tego, na czym nam zależy: gaming wymaga wydajności, a my chcemy budować świadomość, że realme oznacza wydajność – podkreśla senior PR manager realme Polska.

Źródło: Newseria

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