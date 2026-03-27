Gisada otwiera złoty rozdział – premiera zapachów Gold i Ambassadora Gold

Ambassadora Gold

Zapach został stworzony, aby ucieleśniać siłę i nowoczesny blask, oddając esencję kobiety, która przyciąga uwagę z naturalną pewnością siebie i pozostawia po sobie trwałe, eleganckie wrażenie, gdziekolwiek się pojawi. Kompozycja łączy świeżość nut owocowych z bogactwem kwiatowego serca oraz ciepłą, otulającą bazą. Twórczynią zapachu jest perfumiarka Julia Rodríguez, która nadała mu wyraźnie świeży, a zarazem ponadczasowy charakter. Twarzą kampanii została modelka i influencerka Georgina Rodríguez, której wizerunek odzwierciedla siłę i charyzmę współczesnej kobiecości.

Nuty zapachowe Ambassadory Gold:

GŁOWA: gruszka, śliwka, pomarańcza, cytryna

SERCE: gardenia, frangipani, kwiat pomarańczy, tuberoza

BAZA: drzewo sandałowe, piżmo, wanilia, akord cukrowy

Gold

Kompozycja ta skierowana jest do pewnych siebie i wyrafinowanych mężczyzn, którzy łączą tradycję z nowoczesnym stylem życia. Zapach równoważy świeżość z głębią drzewno-aromatycznych akordów. Kreacja powstała pod kierunkiem perfumiarza Lucasa Sieuzaca, który połączył klasyczne inspiracje z dynamicznym wyrazem. Ambasadorem zapachu jest model i aktor Jon Kortajarena, którego wizerunek podkreśla dwoistość kompozycji, harmonijnie łącząc siłę i subtelność.

Nuty zapachowe Gold:

GŁOWA: jabłko, cynamon, bergamotka, czarny pieprz

SERCE: paczula, elemi, lawenda

BAZA: ambra, labdanum, drewno cedrowe

Nowe odsłony zapachowe stanowią rozwinięcie portfolio marki, podkreślając jej charakterystyczne wartości: szwajcarską precyzję, wysoką jakość oraz nowoczesne podejście do perfumiarstwa. Obie kompozycje, choć różne w wyrazie, łączy wspólna aura blasku i wyrafinowania, interpretująca sukces jako stan umysłu.

Marka Gisada dostępna jest na https://douglas.pl

Więcej na https://gisada.com/