Domowy sposób na rysy na karoserii. 2 składniki zastąpią wizytę u lakiernika

Niewielkie zadrapania lakieru usuniesz samodzielnie bez ponoszenia kosztów u specjalisty.

Alternatywą dla drogich kosmetyków samochodowych jest domowa mieszanka.

Przed nałożeniem mikstury na uszkodzenia trzeba zadbać o perfekcyjne wyczyszczenie pojazdu.

Proces odnawiania powłoki zamyka się w zaledwie pięciu banalnych etapach gwarantujących świetny efekt.

Skuteczne usuwanie rys z lakieru samochodowego

Rysy na lakierze samochodu powstają w mgnieniu oka podczas codziennej eksploatacji. Wielu kierowców dostrzega je dopiero w bezchmurny dzień, gdy ostre słońce uwydatnia najdrobniejsze mankamenty nadwozia. Zlecając naprawę profesjonalnemu warsztatowi, trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu kilkuset złotych, dlatego właściciele aut chętnie szukają tańszych i równie skutecznych rozwiązań. Na rynku dostępne są specjalistyczne pasty polerskie, które aplikuje się przy użyciu gąbki lub materiału z mikrofibry bezpośrednio na uszkodzony fragment. Dokładne przygotowanie powierzchni przed pracą jest absolutnie kluczowe, ponieważ w przeciwnym razie zalegający brud może pogłębić defekty lakieru. Alternatywą dla tych preparatów ze sklepu jest samodzielnie zrobiona mieszanka. Wystarczy połączyć płynny olej kokosowy z 5 kroplami octu, a następnie wetrzeć roztwór miękką ściereczką w zarysowane miejsca.

Jak przygotować domową pastę polerską do auta

Ta tania metoda odnowy karoserii wymaga użycia zaledwie dwóch produktów spożywczych. Olej roślinny precyzyjnie wypełni ubytki, a dodatek octu przywróci utracony połysk. Ten domowy patent sprawdzi się jednak wyłącznie przy najdrobniejszych zarysowaniach. Głębsze zniszczenia struktury będą wymagały interwencji profesjonalisty. Poniżej przedstawiamy dokładną instrukcję odświeżania auta krok po kroku:

Starannie umyj auto i poczekaj do jego całkowitego wyschnięcia. Podgrzej tłuszcz kokosowy aż do uzyskania płynnej formy. Do ciepłego płynu wlej dokładnie pięć kropel kwasu octowego. Wmasuj substancję w uszkodzone partie nadwozia delikatną tkaniną. Na samym końcu zbierz nadmiar mieszanki suchym materiałem.

