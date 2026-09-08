Dobry dzień zaczyna się w Piekarni Lidla – nowa oferta aromatycznego pieczywa od poniedziałku, 7 września!

Lidl Polska otrzymał Złoty Laur Konsumenta 2026 w kategorii „Sprawdzona jakość produktów sklepowych – wyroby cukiernicze i piekarnicze”[1]. Wyróżnienie to jest dodatkowym powodem, by przy okazji codziennych zakupów zajrzeć do Piekarni Lidla i znaleźć swojego faworyta – od pieczywa przygotowywanego na naturalnym zakwasie wyrabianego z ciasta o długim procesie fermentacji po nowe wypieki z dodatkiem francuskiej musztardy.

Chrupiący chleb z zakwasem. To się opłaca.

Dobra kromka potrafi zmienić najprostszy posiłek. Jeszcze ciepła z masłem może być pomysłem na niespieszne śniadanie, z ulubionymi dodatkami zamieni się w kanapkę do pracy lub szkoły, a wieczorem sprawdzi się jako dodatek do zupy, sałatki czy deski przekąsek. Od poniedziałku, 7 września, szczególnie warto zwrócić uwagę na chleb górski z zakwasem (teraz 53% taniej 1,99 zł[2]/380 g/szt.). Każdy bochenek jest ręcznie formowany, a jego receptura bazuje na aktywnym zakwasie uzyskiwanym w procesie wielogodzinnej fermentacji. Samo ciasto pracuje przez minimum 4 godziny, dzięki czemu pieczywo zyskuje naturalny aromat oraz charakterystyczną, lekko kwaskową nutę. Długi proces fermentacji wyróżnia także bułkę z długiej fermentacji ciasta (1,39 zł/60 g/szt.). Jej ciasto o wysokim poziomie nawodnienia przechodzi minimum 7-godzinny proces naturalnej fermentacji. Bułka jest ręcznie formowana, a jej niewielki format sprawia, że świetnie sprawdzi się zarówno na śniadanie, jak i jako baza kanapki zabranej do pracy czy szkoły.

Autor: KPLUS.AGENCY/ Materiały prasowe

Od śniadania po kolację

Miłośnicy bardziej zdecydowanych i wytrawnych smaków będą mogli sięgnąć po chleb z francuską musztardą (7,99 zł/500 g/szt.). Przygotowywany z ciasta poddawanego minimum 6-godzinnej fermentacji, łączy lekkie, napowietrzone ciasto z charakterystycznym musztardowym akcentem. Może być ciekawą bazą kanapek z serami, wędlinami czy warzywami, ale równie dobrze sprawdzi się podany w prostszej wersji. Francuska musztarda pojawi się również w mniejszym formacie! Bułka z francuską musztardą (1,24 zł[3]/100 g/szt. przy zakupie dwóch) powstaje z ciasta fermentującego przez minimum 6 godzin i jest ręcznie formowana. Wyrazisty dodatek nadaje jej charakteru, dzięki czemu nawet prosta kanapka może zyskać bardziej nieoczywisty smak. To propozycja zarówno na śniadanie, jak i szybki lunch czy przekąskę w ciągu dnia.

Autor: KPLUS.AGENCY/ Materiały prasowe

W Piekarni Lidla pojawi się także chleb ręcznie skręcany z naturalnymi zakwasami (5,49 zł/400 g/szt.). Wypiek przygotowywany jest z naturalnymi zakwasami, a całość dopełnia ręczne skręcanie, które nadaje bochenkowi charakterystyczny wygląd – to propozycja dla tych, którzy cenią pieczywo o wyrazistym aromacie, smaku i strukturze ciasta.

Zajrzyj do Piekarni Lidla i znajdź swój ulubiony smak na dobry początek dnia!