Trudność w odpoczywaniu może wynikać z przekonania, że wolny czas jest równoznaczny z lenistwem, a na regenerację trzeba najpierw zasłużyć.

Osoby o perfekcjonistycznych skłonnościach często skupiają się na niewykonanych zadaniach i mają poczucie, że każdą chwilę powinny wykorzystać produktywnie.

Ciągła dostępność przez telefon, powiadomienia i porównywanie się z innymi w mediach społecznościowych mogą dodatkowo utrudniać odcięcie się od obowiązków.

Warto traktować odpoczynek jako stały element dnia, wyznaczać czas bez pracy i odkładać telefon. Jeśli poczucie winy jest bardzo silne, pomocna może być rozmowa z psychologiem.

Odpoczynek kojarzy się z lenistwem

Jednym z powodów może być sposób, w jaki dana osoba nauczyła się postrzegać pracę i obowiązki. Jeśli od najmłodszych lat słyszała, że trzeba być zajętym, pomagać innym i wykorzystywać każdą chwilę, w dorosłym życiu może mieć trudność z zaakceptowaniem bezczynności. Wolny czas zaczyna wtedy przypominać coś, co trzeba usprawiedliwić.

W takim myśleniu odpoczynek nie jest naturalną częścią codzienności, ale nagrodą za wykonanie wszystkich zadań. Problem polega na tym, że lista obowiązków rzadko kiedy naprawdę się kończy. Zawsze można posprzątać jeszcze jedną szafkę, odpisać na kolejną wiadomość albo nadrobić zaległości. W efekcie moment na regenerację jest ciągle przesuwany.

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Perfekcjonizm nie pozwala odpuścić

Poczucie winy podczas odpoczynku często pojawia się również u osób o silnych skłonnościach perfekcjonistycznych. Mogą one stawiać sobie bardzo wysokie wymagania i mieć wrażenie, że każda niewykorzystana godzina oznacza straconą szansę. Nawet jeśli obiektywnie zrobiły już dużo, wciąż koncentrują się na tym, czego nie udało im się zrealizować.

Towarzyszy temu niekiedy przekonanie, że własna wartość zależy od osiągnięć. Wtedy zwykłe oglądanie serialu, czytanie książki czy spacer bez konkretnego celu mogą wywoływać dyskomfort. Osoba odpoczywająca nie widzi w tych czynnościach niczego pożytecznego, dlatego trudno jej uznać je za wystarczająco ważne.

Ciągła dostępność utrudnia regenerację

Znaczenie ma również współczesny styl życia. Telefony, komunikatory i powiadomienia sprawiają, że wiele osób pozostaje w kontakcie z pracą nawet po zakończeniu obowiązków. Wystarczy jedno powiadomienie, aby ponownie zacząć myśleć o zadaniach i planach na kolejny dzień.

Nie pomaga także porównywanie się z innymi. W mediach społecznościowych często widzimy ludzi, którzy rozwijają karierę, ćwiczą, podróżują, uczą się nowych rzeczy i realizują kolejne cele. Łatwo wtedy odnieść wrażenie, że sami robimy za mało, nawet jeśli potrzebujemy po prostu odpoczynku.

Jak nauczyć się odpoczywać bez wyrzutów sumienia?

Dobrym początkiem jest potraktowanie regeneracji jak normalnego elementu planu dnia, a nie nagrody za wykonanie wszystkich obowiązków. Warto wyznaczyć sobie konkretny czas bez pracy i nie próbować wypełniać go dodatkowymi zadaniami. Pomocne może być również odkładanie telefonu, wyciszanie powiadomień i wybieranie aktywności, które nie muszą prowadzić do żadnego konkretnego rezultatu.

Trzeba też pamiętać, że odpoczynek nie zawsze oznacza leżenie na kanapie. Dla jednej osoby będzie to spacer, dla innej gotowanie, czytanie, spotkanie z bliskimi albo spokojny wieczór w domu. Najważniejsze, aby dana czynność rzeczywiście pozwalała odzyskać siły, a nie stawała się kolejnym punktem na liście osiągnięć.

Jeżeli poczucie winy jest bardzo silne, utrudnia codzienne funkcjonowanie i nie pozwala się regenerować, warto przyjrzeć się temu problemowi z pomocą psychologa. Odpoczynek nie jest oznaką braku ambicji. Jest jedną z podstawowych potrzeb, dzięki którym możemy normalnie funkcjonować.