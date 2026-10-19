Czego nie wolno robić na cmentarzu 1 listopada? Przesądy i zakazy związane z obuwiem i zachowaniem

Spis treści
- Zbliżający się 1 listopada przypomina o tradycji, zgodnie z którą należy zachować ostrożność podczas odwiedzania grobów.
- Wśród przesądów pojawiają się wskazówki, by unikać pewnych działań, co ma uchronić przed pechem.
- Szczególnie mocno podkreślana jest zasada dotycząca obuwia, gdyż nowe buty na cmentarzu rzekomo przyciągają złe wydarzenia lub wręcz wróżą szybką śmierć.
- Znajomość tych wierzeń pomaga zachować spokój i odpowiednio zachować się wobec zmarłych.
Sześć zakazów na cmentarzu 1 listopada. Jeden związany jest z obuwiem
Dzień Wszystkich Świętych to czas, gdy Polacy masowo odwiedzają nekropolie, by uczcić pamięć o zmarłych bliskich. Chociaż do tego święta zostało jeszcze trochę czasu, warto zapoznać się z niepisanymi regułami, które obowiązują podczas wizyty na cmentarzu. Okazuje się, że funkcjonuje sześć zasad, których złamanie może skutkować ściągnięciem na siebie nieszczęścia. Jedna z najciekawszych dotyczy wyboru obuwia na ten konkretny dzień. Kompletując ubiór na 1 listopada, absolutnie unikaj zakładania nowych butów. Według ludowych przesądów ten, kto to zrobi, wkrótce zostanie w nich pochowany. Co więcej, niektórzy wierzą, że taki krok zwiastuje pecha przez cały kolejny rok. Jakie inne zakazy obowiązują w tym czasie?
Przesądy na 1 listopada. Czego nie wolno robić na cmentarzu we Wszystkich Świętych?
Warto pamiętać, że buty to nie jedyna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę podczas wizyty na cmentarzu 1 listopada. Zarówno w Dzień Wszystkich Świętych, jak i w Zaduszki obowiązuje cisza i powaga, gdyż głośne zachowanie mogłoby zakłócić spokój zmarłych. Kolejną bardzo istotną zasadą jest zakaz wynoszenia czegokolwiek z terenu nekropolii do domu. Wierzono dawniej, że zabranie nawet drobnego kamyka czy zeschłego liścia może sprowadzić nieszczęście lub duszę zmarłego do naszego miejsca zamieszkania. Ważne jest również, by wychodząc z cmentarza, nie patrzeć za siebie, co ma zapobiec podążaniu dusz w naszym kierunku. Odmawiając modlitwę, trzeba zapalić znicz, który według dawnych wierzeń oświetla i ogrzewa drogę duszom oraz odpędza złe byty. Wiele osób radzi też, aby 1 listopada powstrzymać się od wykonywania domowych obowiązków, takich jak sprzątanie czy szycie. Wierzono bowiem, że takie czynności mogą wypłoszyć dusze lub wręcz „wymieść” szczęście z domostwa.