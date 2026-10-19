Czego nie wolno robić na cmentarzu 1 listopada? Przesądy i zakazy związane z obuwiem i zachowaniem

Zbliżający się 1 listopada przypomina o tradycji, zgodnie z którą należy zachować ostrożność podczas odwiedzania grobów.

Wśród przesądów pojawiają się wskazówki, by unikać pewnych działań, co ma uchronić przed pechem.

Szczególnie mocno podkreślana jest zasada dotycząca obuwia, gdyż nowe buty na cmentarzu rzekomo przyciągają złe wydarzenia lub wręcz wróżą szybką śmierć.

lub wręcz wróżą szybką śmierć. Znajomość tych wierzeń pomaga zachować spokój i odpowiednio zachować się wobec zmarłych.

Sześć zakazów na cmentarzu 1 listopada. Jeden związany jest z obuwiem

Dzień Wszystkich Świętych to czas, gdy Polacy masowo odwiedzają nekropolie, by uczcić pamięć o zmarłych bliskich. Chociaż do tego święta zostało jeszcze trochę czasu, warto zapoznać się z niepisanymi regułami, które obowiązują podczas wizyty na cmentarzu. Okazuje się, że funkcjonuje sześć zasad, których złamanie może skutkować ściągnięciem na siebie nieszczęścia. Jedna z najciekawszych dotyczy wyboru obuwia na ten konkretny dzień. Kompletując ubiór na 1 listopada, absolutnie unikaj zakładania nowych butów. Według ludowych przesądów ten, kto to zrobi, wkrótce zostanie w nich pochowany. Co więcej, niektórzy wierzą, że taki krok zwiastuje pecha przez cały kolejny rok. Jakie inne zakazy obowiązują w tym czasie?

Przesądy na 1 listopada. Czego nie wolno robić na cmentarzu we Wszystkich Świętych?

Warto pamiętać, że buty to nie jedyna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę podczas wizyty na cmentarzu 1 listopada. Zarówno w Dzień Wszystkich Świętych, jak i w Zaduszki obowiązuje cisza i powaga, gdyż głośne zachowanie mogłoby zakłócić spokój zmarłych. Kolejną bardzo istotną zasadą jest zakaz wynoszenia czegokolwiek z terenu nekropolii do domu. Wierzono dawniej, że zabranie nawet drobnego kamyka czy zeschłego liścia może sprowadzić nieszczęście lub duszę zmarłego do naszego miejsca zamieszkania. Ważne jest również, by wychodząc z cmentarza, nie patrzeć za siebie, co ma zapobiec podążaniu dusz w naszym kierunku. Odmawiając modlitwę, trzeba zapalić znicz, który według dawnych wierzeń oświetla i ogrzewa drogę duszom oraz odpędza złe byty. Wiele osób radzi też, aby 1 listopada powstrzymać się od wykonywania domowych obowiązków, takich jak sprzątanie czy szycie. Wierzono bowiem, że takie czynności mogą wypłoszyć dusze lub wręcz „wymieść” szczęście z domostwa.

Zanim rozwiążesz ten quiz, spluń przez lewe ramię. Trudny test o przesądach i zabobonach Pytanie 1 z 10 Na początek coś, co chyba każdy z nas usłyszał za młodu. Nie siadaj w rogu stołu. Dlaczego? Bo dostaniesz zeza Bo będziesz łysa/łysy Bo zostaniesz starą panną/starym kawalerem Następne pytanie