Cyfrowy klient nie rezygnuje z gazetki. NielsenIQ o aktualnych zwyczajach zakupowych Polaków podczas X Targów E.Leclerc

Targi Spożywczo-Przemysłowe E.Leclerc od dziesięciu lat są miejscem spotkań przedstawicieli grupy z producentami, dostawcami, ekspertami i partnerami biznesowymi z całej Polski. Wydarzenie służy prezentacji nowych produktów, rozmowom handlowym i budowaniu współpracy, ale także wymianie wiedzy o kierunkach rozwoju rynku. Jubileuszowa edycja była największą w historii wydarzenia, bo swoją ofertę zaprezentowało 260 firm.

Dziesięć lat targów pokazuje, jak bardzo zmienił się handel i oczekiwania klientów, ale dla nas jubileusz jest przede wszystkim momentem, żeby spojrzeć w przyszłość. Chcemy wspólnie z naszymi partnerami rozwijać ofertę, szukać nowych rozwiązań oraz odpowiadać na zmieniające się potrzeby konsumentów. To właśnie dzięki bliskiej współpracy z producentami i dostawcami możemy szybciej reagować na nowe trendy i budować E.Leclerc z myślą o kolejnych latach – mówi Anne Magré, prezes E.Leclerc Polska.

Stałym elementem targów są prezentowane przez NielsenIQ dane dotyczące trendów w handlu detalicznym oraz zwyczajów zakupowych Polaków. W tym roku, w badaniu NIQ Retail Trends 2026 dużo miejsca poświęcono zmianom na ścieżce zakupowej, roli programów lojalnościowych i kanałów cyfrowych oraz temu, jak nowe formy komunikacji funkcjonują równolegle z tradycyjnymi narzędziami docierania do klientów.

Autor: PublicDialog/ Materiały prasowe

Cena to nie wszystko. Czego oczekuje dzisiejszy konsument?

Jak wynika z badania NIQ Retail Trends 2026, cena pozostaje jednym z istotnych kryteriów wyboru sklepu, ale konsumenci zwracają uwagę na znacznie szerszy zestaw czynników. Wśród dziesięciu najważniejszych znalazły się m.in. stała dostępność potrzebnych produktów, przyjemne doświadczenie zakupowe, dobra relacja jakości do ceny, możliwość łatwego i szybkiego znalezienia produktów, wysoki poziom obsługi, dogodna lokalizacja oraz jakość produktów świeżych. Dane NielsenIQ pokazują również obszary, z którymi konsumenci kojarzą E.Leclerc. Wśród elementów związanych z komfortem zakupów znalazły się kasy samoobsługowe, duży i wygodny parking oraz sprawna obsługa przy kasach. Sieć wyróżnia się także w obszarze wyboru i różnorodności, m.in. ofertą unikalnych produktów, żywności zdrowej, BIO i naturalnej oraz większych opakowań. Konsumenci kojarzą E.Leclerc także z szerokim asortymentem i możliwością zrealizowania wielu potrzeb zakupowych w jednym miejscu.

Dla zespołów handlowych te wyniki są przede wszystkim wskazówką, gdzie szukać dalszego rozwoju. Nie chodzi o dokładanie kolejnych pozycji do oferty, ale o taki dobór asortymentu i partnerów, żeby klient miał realny powód, by wybierać E.Leclerc przy różnych potrzebach zakupowych. Dziś przewagę buduje się nie samą szerokością oferty, ale jej trafnością, umiejętnością wychwycenia nowych potrzeb i przełożenia ich na konkretne produkty oraz kategorie – mówi Patrycja Sienkiewicz-Nowak, Dyrektor ds. Handlu i Relacji Międzynarodowych E.Leclerc Polska.

Programy lojalnościowe to już standard

Programy lojalnościowe stały się powszechnym elementem zakupowej codzienności. Według badania NielsenIQ aż 97,7 proc. kupujących uczestniczy w przynajmniej jednym programie lojalnościowym, a przeciętny użytkownik korzysta średnio z 8,3 programu. W tak konkurencyjnym otoczeniu samo posiadanie programu nie wystarcza. Znaczenie mają konkretne korzyści oferowane klientowi. Dla 90 proc. badanych o atrakcyjności programu decydują specjalne ceny na wybrane produkty, dla 88 proc. łatwe zbieranie i wykorzystywanie punktów, dla 86 proc. proste korzystanie z ofert i kuponów, a dla 85 proc. cashback zależny od wartości zakupów. Dane NIQ Retail Trends 2026 wskazują również, że jeden na czterech konsumentów może wydać więcej ze względu na wyzwanie dostępne w aplikacji, system punktów lub chęć zdobycia nagrody.

E.Leclerc rozwija w tym obszarze program BONUS, z którego korzysta już ponad milion użytkowników. Według danych sieci uczestnicy programu odpowiadają za 50 proc. obrotu, a wartość ich koszyka jest o około 30 proc. wyższa. Jednym z rozwijanych przez E.Leclerc mechanizmów jest cashback, który pozwala klientowi wykorzystać zgromadzone środki podczas kolejnych zakupów. Sieć stosuje również elementy grywalizacji. Jak wynika z danych przedstawionych podczas targów, klient biorący udział w wyzwaniu wydaje średnio 20 proc. więcej niż zwykle, a mechanizm może generować dodatkową wizytę w sklepie.

Aplikacja rośnie, ale papier nadal działa

Jednym z najbardziej wyraźnych przykładów zmian zachowań konsumentów jest sposób, w jaki szukają oni informacji o promocjach i nowościach. 57 proc. kupujących w hipermarketach i supermarketach korzystało w tym celu z aplikacji sklepów, ale jednocześnie 33 proc. sięgało po papierowe gazetki. Dane NIQ Retail Pulse pokazują długoterminowy wzrost znaczenia aplikacji mobilnych, przy jednoczesnym utrzymywaniu się tradycyjnej gazetki jako istotnego kanału kontaktu z klientem. Dla E.Leclerc oznacza to konieczność równoległego rozwijania kanałów cyfrowych i tradycyjnych form komunikacji. Grupa łączy papierowe gazetki z ich cyfrowymi odpowiednikami, tak aby produkty były widoczne w kanałach preferowanych przez różne grupy klientów.

Autor: PublicDialog/ Materiały prasowe

Jubileuszowa edycja z wyróżnieniami dla partnerów

Dziesiąta edycja Targów Spożywczo-Przemysłowych przyniosła wystawcom także dodatkową nowość. Po raz pierwszy w historii wydarzenia E.Leclerc przyznał wyróżnienia partnerom, którzy szczególnie zaznaczyli swoją rolę we współpracy ze sklepami. Nagrody objęły obszary związane m.in. z wykorzystaniem programu lojalnościowego, wieloletnią współpracą biznesową, realizacją kontraktów i rozwojem oferty.

Tytuł Cyfrowego Lidera Lojalności BONUS E.Leclerc otrzymało JDE Peet’s za najbardziej efektywne wykorzystanie potencjału aplikacji mobilnej. Nagrodę Złoty Filar E.Leclerc otrzymała Mlekovita za wieloletnią lojalność, stabilność biznesową i wspólne budowanie rynku. Targowy Kontrakt Roku E.Leclerc 2025 trafił do firmy DAVI za relację i umowę z poprzedniej edycji targów, która przełożyła się na trwałą współpracę. W kategorii Wybór Kupców E.Leclerc wyróżniono Bio Planet za operatywność i relację biznesową w głosowaniu kadry kupieckiej, natomiast tytuł Supernova E.Leclerc otrzymała marka DZIK jako dynamicznie rozwijająca się marka debiutująca na półkach sieci.