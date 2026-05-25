57% polskich e-sklepów nie zna nowych przepisów UE. Za chwilę zaczną obowiązywać kary

Julia Mościńska
2026-05-25 10:07

19 czerwca 2026 roku mija termin wdrożenia dyrektywy, zgodnie z którą e-sklepy muszą ułatwić zwroty zakupów swoim klientom. Chodzi o przycisk odstąpienia od umowy widoczny w procesie zakupowym, cyfrowe potwierdzenie zwrotu dla kupującego oraz jasną ścieżkę obsługi zgłoszenia. Tymczasem, jak wynika z raportu Alsendo, aż 57% firm nie wie o nowych obowiązkach. W odpowiedzi na potrzeby rynku Furgonetka.pl udostępniła bezpłatne narzędzie, które e-sklepy mogą wdrożyć samodzielnie: bez rejestracji, umów, działu IT, a przede wszystkim – za darmo.

Autor: Julia Mościńska/ Canva.com

Co konkretnie zmienia dyrektywa?

Nowe przepisy wprowadzają m.in.:

  • Funkcję odstąpienia od umowy – sklep ma obowiązek udostępnić konsumentowi prostą, elektroniczną ścieżkę rezygnacji z zakupu.
  • Potwierdzenie odstąpienia – kupujący powinien otrzymać potwierdzenie zgłoszenia na trwałym nośniku (np. e-mail).
  • Zakaz utrudniania zwrotu – proces nie może być ukryty ani rozbudowany ponad to, co konieczne.
  • Obowiązek informacyjny – konsument musi wiedzieć, jak, w jakim terminie i w jakiej formie może odstąpić od umowy.

Dla sklepu bez własnego działu IT to realny problem. Dla tych, którzy mają swój dział IT – to kilka tygodni pracy developerów, testów i aktualizacji regulaminu.

Jak działa rozwiązanie polskiej firmy?

Myśląc o wygodzie właścicieli e-sklepów, stworzyliśmy bardzo prostą funkcję. Nie wymaga zakładania konta, podpisywania umów czy instalowania wtyczki. Wystarczy wejść na stronę https://furgonetka.pl/zwrot-zakupow, wpisać adres sklepu internetowego i kliknąć „generuj link”. Wówczas otrzymujemy gotowy link do wklejenia w regulamin, stopkę sklepu, mail potwierdzający zamówienie lub przycisk „zwrot” – tłumaczy Andrzej Ciesielski, CEO Furgonetka.pl.

Dzięki temu rozwiązaniu klient będzie mógł szybko i wygodnie dokonać zwrotu. Po kliknięciu w link zostanie przekierowany na stronę Furgonetki, gdzie nada przesyłkę zwrotną z automatycznie uzupełnionymi danymi sklepu. Sklep z kolei nie musi angażować programisty ani dodatkowych członków zespołu, ponieważ wdrożenie tej zmiany zajmie mniej niż pięć minut.

Zmiany bez działu IT

Typowe wdrożenie modułu zwrotów w sklepie internetowym wymaga udziału developera, który połączy API przewoźników, frontendowca do formularza, testów UX, integracji z systemem zamówień, obsługi błędów i aktualizacji przy każdej zmianie cennika kuriera.

Furgonetka.pl zdejmuje to wszystko ze sklepu. Konfiguracja odbywa się w przeglądarce. Integracje z kurierami i aktualizacje są gotowe. Sklep nie pisze ani jednej linijki kodu. W razie potrzeby może skorzystać z pomocy działu technicznego Furgonetki, który wspiera w zakresie dodania kodu na stronę czy pełnej integracji modułu zwrotów.

W praktyce sklep łatwo dostosowuje się do wymogów dyrektywy w zakresie cyfrowej ścieżki zwrotu i automatycznego potwierdzenia. Umożliwia mu to zapewnienie klientom szerokiego wyboru przewoźników czy dodanie własnego brandingu po wdrożeniu pełnej integracji. Rozwiązanie jest bezkosztowe – jedyne koszty dotyczą nadania przesyłki zwrotnej po stawkach z cennika.

Usługa ta działa w każdym sklepie internetowym, niezależnie od platformy – Shoper, WooCommerce, PrestaShop, Shopify, własny silnik, sprzedaż na Allegro. Nie wymaga integracji technicznej – wystarczy link.