Happy Meal w klimacie... retro! Kolekcja inspirowana serialem animowanym „Stranger Things: Opowieści z ’85” już w McDonald’s!

Nowa kolekcja nawiązuje do retroklimatu połowy lat 80. – czasu, w którym rozgrywa się akcja spin‑offu „Stranger Things: Opowieści z ’85”. Charakterystyczna estetyka tamtej dekady stanowi punkt wyjścia do oprawy współpracy McDonald’s i animowanego serialu.

W kolekcji znajduje się aż 12 unikatowych figurek z postaciami znanymi z uniwersum Stranger Things, takimi jak Will, Eleven, Mike, Dustin, Max, Lucas czy Nikki. Figurki będą pojawiać się w restauracjach etapami.

W Hawkins nic nie jest oczywiste. To świat pełen emocjonujących przygód i młodzieńczych przyjaźni, które zainspirowały nas do tej wyjątkowej współpracy. Cieszymy się, że w trakcie wizyty w restauracjach McDonald’s wszyscy fani Odwróconego Świata będą mogli doświadczyć klimatu lat 80. i ponownie spotkać ulubionych bohaterów – mówi Piotr Trzciałkowski, Brand Manager McDonald’s Polska.

Kolekcję uzupełnia książeczka z grami, która pozwala fanom jeszcze głębiej wejść do świata zagadek i wyzwań rodem z Hawkins. Dodatkowo, na opakowaniach Happy Meal znalazł się kod QR, dzięki któremu można zagrać w minigrę ze świata „Stranger Things: Opowieści z ’85”. Zestawy Happy Meal® z figurkami „Stranger Things: Opowieści z ’85” są dostępne w Polsce od 6 maja. Dostępność figurek może się różnić w zależności od lokalizacji restauracji.