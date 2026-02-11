Rusza „Tłusta Promocja” od Ryanair! 20% zniżki na loty!

Alicante - Hiszpania

W Alicante od 12 do 22 lutego mieszkańcy świętują karnawał. Mówiąc o tradycyjnych hiszpańskich wypiekach nie można nie wspomnieć o kultowych churrosach. Najczęściej są one zanurzane w płynnej czekoladzie, posypywane cukrem pudrem lub cynamonem. Churros to świetny odpowiednik faworków - Hiszpanie jedzą je na śniadanie do kawy albo na deser. Będąc w Alicante, warto spróbować kolejnego słodkiego wypieku o nazwie Ensaimadas. To tradycyjna drożdżówka pochodząca z Majorki. Jest lekka i puszysta, zawijana do środka w kształcie spirali i posypywana na końcu cukrem pudrem.

Liniami Ryanair do Alicante dolecimy bezpośrednimi połączeniami z Wrocławia, Poznania, Warszawy-Modlin, Krakowa, Katowic czy Gdańska.

Malta

Na Malcie od 13 do 17 lutego odbywa się tradycyjny maltański karnawał, a najsłynniejszym jego przysmakiem jest zdecydowanie Prinjolata – królowa karnawału. To ciasto w kształcie kopuły, wykonane z pokruszonych biszkoptów, cytrusów, orzeszków pinii i kandyzowanych owoców. W trakcie podróży warto spróbować też Perlini – migdałów w utwardzonej polewie cukrowej. Dawniej, podczas karnawałowych imprez w Valletcie, uczestnicy rzucali nimi w stronę tłumu. Dziś częściej kupuje się je w ozdobnych torebkach jako prezent.

Na Maltę dolecimy liniami Ryanair z Katowic, Krakowa, Poznania, Modlina, Wrocławia czy Gdańska.

Wenecja

W Wenecji od 31 stycznia do 17 lutego również odbywa się karnawał. Słodkości, które bezsprzecznie należy wtedy skosztować to przede wszystkim: Frittelle (Fritole Veneziane), Galani (znane też jako Chiacchiere) oraz Castagnole. Pierwszy z nich to odpowiednik pączków. Nie posiada otworu i jest znacznie mniejszy od tradycyjnych pączków.

W upieczonym cieście znajdziemy rodzynki i orzeszki piniowe – na ostatnim etapie wypiek obtaczany jest w cukrze. Galani smakiem i wyglądem bardzo przypomina znane faworki - to cieniutkie, smażone kruche płaty ciasta posypywane cukrem pudrem. Natomiast Castagnol to małe pyszne kulki ciasta, chrupiące z zewnątrz i mięciutkie w środku posypywane cukrem pudrem lub cukrem. Nadziewa się je czasem budyniowym kremem czy nawet nutellą.

Do Wenecji można dolecieć liniami Ryanair z Krakowa, Wrocławia, Gdańska i Modlina.

Ryanair uruchomił dziś (11 lutego) błyskawiczną promocję -20% na loty w okresie od 11 lutego do 30 kwietnia w ramach szerokiej siatki ponad 235 destynacji. Promocja zakończy się o północy w czwartek 12 lutego. Zachęcamy do wcześniejszych rezerwacji i słodkiego wypoczynku - powiedziała Alicja Wójcik-Gołębiowska, Head of Comms CEE & Baltics w Ryanair.

Więcej informacji na temat promocji oraz pełnej oferty lotów można znaleźć w aplikacji Ryanair oraz na stronie internetowej www.ryanair.com.