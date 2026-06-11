Zatrzymanie w Szczecinie. Pijany kierowca wiózł osiem osób w tym dwie w bagażniku

Niebezpieczny slalom w centrum Szczecina. Uwagę policji przykuł przeładowany samochód

Patrol Wydziału Wywiadowczego szczecińskiej policji, który pełnił służbę w centrum miasta 11 czerwca, zwrócił uwagę na osobowe auto jadące "wężykiem". Kierowca pojazdu miał wyraźne problemy z utrzymaniem prostego toru jazdy, co stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Policjanci natychmiast podjęli decyzję o zatrzymaniu samochodu do kontroli drogowej. Już na pierwszy rzut oka podejrzewali, że za kierownicą może siedzieć nietrzeźwa osoba.

Ośmiu pasażerów zamiast pięciu. Dwóch mężczyzn jechało w bagażniku

To, co policjanci zobaczyli po zatrzymaniu pojazdu, przeszło ich najśmielsze oczekiwania. Jeszcze przed podejściem do auta zauważyli, że w bagażniku podróżuje dwóch mężczyzn, co jest skrajnie niebezpieczne i surowo zabronione. Po dokładnym przeliczeniu wszystkich pasażerów okazało się, że samochodem osobowym jechało łącznie osiem osób, czyli o trzy za dużo, niż pozwalał na to dowód rejestracyjny. Taka podróż w rażący sposób naruszała przepisy i stwarzała ogromne zagrożenie w razie jakiejkolwiek kolizji.

Pijany kierowca w Szczecinie. Miał ponad promil i stracił prawo jazdy

Podejrzenia funkcjonariuszy co do stanu trzeźwości kierowcy szybko się potwierdziły. Badanie alkomatem wykazało wysokie stężenie alkoholu w jego organizmie, a wynik pierwszego pomiaru to 0,50 mg/l, co odpowiada ponad jednemu promilowi. W tej sytuacji dalsza jazda była oczywiście wykluczona. Mężczyzna za swoje nieodpowiedzialne zachowanie, czyli jazdę pod wpływem alkoholu oraz przewożenie nadmiernej liczby pasażerów, na miejscu stracił prawo jazdy.

Policja apeluje o rozsądek. Pijaństwo i brawura prowadzą do tragedii

Szczecińska policja po raz kolejny przypomina, że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest jednym z najcięższych przestępstw drogowych. Alkohol znacząco spowalnia reakcję i zaburza ocenę sytuacji, co może prowadzić do tragicznych wypadków. Równie niebezpieczne jest przewożenie osób w liczbie przekraczającej tę dopuszczalną. Funkcjonariusze apelują do wszystkich kierowców o rozwagę, odpowiedzialność i bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Źródło: Policja.pl