Zatrzymanie w Przasnyszu. 50-latka miała kontrabandę wartą ponad 650 tysięcy złotych

Jak policja w Przasnyszu namierzyła przemytników papierosów?

Działania kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu były wynikiem wnikliwej pracy operacyjnej. Funkcjonariusze zdobyli informacje wskazujące, że na terenie powiatu może dochodzić do przechowywania i sprzedaży wyrobów tytoniowych z przemytu. Na tej podstawie wytypowali i objęli obserwacją zaparkowany samochód marki Renault, który wzbudził ich podejrzenia. Uwagę policjantów przykuła intensywna woń tytoniu wydobywająca się z pojazdu oraz charakterystyczne opakowania, często używane do transportu kontrabandy, widoczne we wnętrzu auta. To uzasadnione podejrzenie pozwoliło na podjęcie decyzji o zabezpieczeniu samochodu do szczegółowej kontroli.

Gigantyczna kontrabanda w powiecie przasnyskim. Gdzie ukryto papierosy?

Pierwsze znalezisko miało miejsce już podczas przeszukania samochodu należącego do 50-latki. Policjanci ujawnili w nim 93 kartony papierosów różnych marek, które nie posiadały wymaganych polskich znaków skarbowych akcyzy. To był jednak dopiero początek, ponieważ dalsze czynności przeniosły się do miejsca zamieszkania właścicielki pojazdu. Tam funkcjonariusze odkryli znacznie większy magazyn, zabezpieczając kolejne nielegalne wyroby tytoniowe. Łącznie przejęto 372 356 sztuk papierosów, co w przeliczeniu daje niemal 19 tysięcy paczek. Zgodnie z ustaleniami, gdyby cała ta kontrabanda trafiła na czarny rynek, uszczuplenie podatkowe dla budżetu państwa przekroczyłoby kwotę 655 tysięcy złotych.

50-latka z powiatu przasnyskiego zatrzymana. Co jej grozi za przemyt?

W związku z ujawnioną kontrabandą zatrzymana została 50-letnia mieszkanka powiatu przasnyskiego, która trafiła do policyjnego aresztu. Kobieta będzie musiała wytłumaczyć się z posiadania nielegalnego towaru. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury, która zdecyduje o jej dalszym losie oraz ewentualnych zarzutach. Policja przypomina, że obrót wyrobami bez akcyzy jest przestępstwem skarbowym zagrożonym surowymi konsekwencjami, w tym wysoką grzywną, a nawet karą pozbawienia wolności. Kupowanie takich produktów nie tylko naraża budżet państwa na straty, ale również wspiera zorganizowaną przestępczość.

Źródło: Policja.pl