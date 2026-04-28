Wyrok w sprawie par jednopłciowych wciąż niewykonany. Poseł pyta premiera o bezczynność

Prawomocne orzeczenia sądów krajowych i europejskich zobowiązują urzędy do transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa par tej samej płci.

Poseł wskazuje, że administracja rządowa nie zapewniła urzędnikom narzędzi prawnych ani systemowych do realizacji tych wyroków.

W interpelacji skierowanej do premiera padają pytania o przyczyny opóźnień, odpowiedzialność urzędników i konkretny termin wdrożenia orzeczeń.

Wyroki TSUE i NSA nie są wykonywane. Poseł zarzuca rządowi bezczynność

Poseł Marcin Józefaciuk skierował do prezesa Rady Ministrów interpelację w sprawie, którą określił mianem „problemu fundamentalnego dla państwa prawa”. Jego zdaniem, mimo upływu kilku miesięcy od orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE oraz wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, polskie urzędy wciąż nie dokonują transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych.

Jak podkreśla Józefaciuk, rząd miał wystarczająco dużo czasu na przygotowanie odpowiednich rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych, lecz tego nie zrobił. W efekcie kluczowe orzeczenia sądowe pozostają w praktyce martwym przepisem.

Urzędy mają związane ręce, a obywatele nie mogą skorzystać ze swoich praw

W interpelacji czytamy, że urzędy stanu cywilnego w całym kraju deklarują brak możliwości wykonania wyroków. Według posła administracja rządowa nie zapewniła im ani narzędzi systemowych, ani prawnych do działania. W efekcie, jak zaznacza autor pisma, „obywatele i obywatelki nie mogą korzystać z praw potwierdzonych prawomocnymi wyrokami sądów”.

Marcin Józefaciuk zwraca również uwagę na pojawiające się informacje o rzekomych próbach ograniczania skutków wyroku do jednostkowych przypadków. W związku z tym pyta premiera, czy takie działania faktycznie mają miejsce i kto jest ich inicjatorem.

Kiedy wyrok zostanie wdrożony? Poseł domaga się konkretnej daty i wskazania winnych

Poseł Józefaciuk domaga się od szefa rządu jasnych odpowiedzi. Pyta między innymi o to, dlaczego wyrok NSA do dziś nie został wykonany, na jakim etapie są prace nad odpowiednim rozporządzeniem oraz jakie instrukcje przekazano urzędom stanu cywilnego.

W interpelacji padają również pytania o ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa za niewykonanie orzeczeń oraz o to, jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec osób odpowiedzialnych za opóźnienia. Autor pisma domaga się podania „konkretnej daty”, kiedy obywatele będą mogli realnie skorzystać z prawa wynikającego z wyroków.

W podsumowaniu swojej interpelacji poseł Marcin Józefaciuk stawia sprawę bardzo jasno, określając obecną sytuację jako „moment próby wiarygodności państwa”. Podkreśla, że obywatele obserwują nie debatę prawną, ale bezczynność.