Wybuch w Miłkowie Kolonii. W gruzowisku odnaleziono ciało 75-letniego mężczyzny

Akcja ratunkowa po wybuchu w gminie Siemień

Informacja o wybuchu w jednym z domów jednorodzinnych w miejscowości Miłków Kolonia dotarła do dyżurnego parczewskiej komendy 8 października 2026 roku po godzinie 12:00. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratownicze, które zastały całkowicie zniszczony budynek. W wyniku eksplozji zawalił się dach, a elementy konstrukcji domu zostały rozrzucone w promieniu kilkunastu metrów. Strażacy niezwłocznie przystąpili do działań ratowniczo-gaśniczych i rozpoczęli przeszukiwanie gruzowiska przy wykorzystaniu ciężkiego sprzętu.

Służby na miejscu zdarzenia w Miłkowie Kolonii

Teren wokół zniszczonego budynku został zabezpieczony przez policjantów, którzy prowadzili czynności pod nadzorem Prokuratora Rejonowego w Parczewie. W działaniach uczestniczyli strażacy ze specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej, przedstawiciel nadzoru budowlanego oraz pracownicy pogotowia energetycznego. Energetycy na czas prowadzonej akcji odłączyli dopływ prądu do uszkodzonego domu. Na miejsce zadysponowano również zespół ratownictwa medycznego, jednak w godzinach popołudniowych ratownicy odnaleźli w gruzowisku ciało 75-letniego członka rodziny.

Wyjaśnianie przyczyn wybuchu domu jednorodzinnego

Z wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że przyczyną zdarzenia było najprawdopodobniej działanie gazu. Śledczy pracowali na miejscu tragedii do późnych godzin nocnych 8 października 2026 roku, zabezpieczając ślady i dowody. Na 9 października 2026 roku zaplanowano dalsze czynności procesowe, w których udział weźmie biegły z zakresu pożarnictwa. Prowadzone w tej sprawie postępowanie ma na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich przyczyn oraz okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia.

Źródło: Policja.pl