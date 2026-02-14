Quiz. Karnawał w PRL-u. Pamiętasz, jak bawiono się za komuny?

Na karnawałowe bale czekało się niemalże cały rok. Odbywały się one głównie w eleganckich hotelach, domach kultury i siedzibach organizacji państwowych. Były to wydarzenia pełne przepychu (na miarę PRL-u), z obowiązkowymi smokingami i długimi sukniami. Menu obejmowało wykwintne, choć skromne dania, takie jak śledzie, sałatka jarzynowa czy wódka podawana w kryształowych kieliszkach. Najbardziej prestiżowe bale organizowały hotele, np. Hotel Europejski w Warszawie, gdzie bawiły się elity partyjne, aktorzy i celebryci tamtych czasów. Nie oznacza to jednak, że karnawałowe szaleństwa zarezerwowane były jedynie dla elity. Obywatele również organizowali wesołe zabawy, podczas których bawiono się przy muzyce z gramofonu oraz dyskutowano na przeróżne tematy. Pamiętacie, jak wyglądały zabawy karnawałowe w PRL-u? Jeśli tak, koniecznie sprawdźcie się w naszym quizie.

Quiz. Karnawał w PRL-u. Komplet punktów, tylko dla tych, którzy żyli w tamtych czasach Pytanie 1 z 13 Bez tej osoby nie mógł odbyć się żaden bal. Kto odpowiadał za prowadzenie tańców na balach w PRL-u? Przewodniczący partii Wodzirej Konferansjer