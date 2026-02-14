Na karnawałowe bale czekało się niemalże cały rok. Odbywały się one głównie w eleganckich hotelach, domach kultury i siedzibach organizacji państwowych. Były to wydarzenia pełne przepychu (na miarę PRL-u), z obowiązkowymi smokingami i długimi sukniami. Menu obejmowało wykwintne, choć skromne dania, takie jak śledzie, sałatka jarzynowa czy wódka podawana w kryształowych kieliszkach. Najbardziej prestiżowe bale organizowały hotele, np. Hotel Europejski w Warszawie, gdzie bawiły się elity partyjne, aktorzy i celebryci tamtych czasów. Nie oznacza to jednak, że karnawałowe szaleństwa zarezerwowane były jedynie dla elity. Obywatele również organizowali wesołe zabawy, podczas których bawiono się przy muzyce z gramofonu oraz dyskutowano na przeróżne tematy. Pamiętacie, jak wyglądały zabawy karnawałowe w PRL-u? Jeśli tak, koniecznie sprawdźcie się w naszym quizie.
Quiz. Karnawał w PRL-u. Pamiętasz, jak bawiono się za komuny?
2026-02-14 5:26
Karnawał w czasach PRL-u był wyjątkowym okresem, kiedy ludzie mogli na chwilę oderwać się od szarej codzienności. Mimo wielu ograniczeń, Polacy potrafili organizować huczne bale, prywatki i zabawy, podczas których, choć na chwilę udawało im się oderwać od otaczającej ich rzeczywistości.