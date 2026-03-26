To najrzadziej nadawane imiona w 2025 rok. Niektóre decyzje rodziców mogą mocno zaskoczyć

Pomimo dominacji popularnych wyborów, obserwuje się rosnący trend wśród rodziców, którzy świadomie decydują się na nadawanie swoim dzieciom imion o wyjątkowo niskiej frekwencji, niekiedy pojawiających się zaledwie kilka razy w skali roku, co podkreśla dążenie do unikalności.

Motywacje stojące za takimi nietypowymi decyzjami są różnorodne i obejmują pragnienie wyróżnienia dziecka, czerpanie inspiracji z odległych kultur, historii czy literatury, a także modyfikowanie znanych form w celu nadania im indywidualnego charakteru.

Analiza rzadkich wyborów imienniczych z ostatniego okresu ujawnia fascynujące połączenie propozycji zarówno o korzeniach tradycyjnych, niegdyś bardziej powszechnych, jak i tych inspirowanych współczesnymi trendami, literaturą czy egzotyką, co świadczy o szerokim spektrum preferencji.

Wybór tak niekonwencjonalnych imion, choć z pewnością zapewnia oryginalność i zapada w pamięć, może również wiązać się z pewnymi wyzwaniami społecznymi dla noszących je osób, co jednak dla wielu rodziców jest akceptowalną ceną za podkreślenie indywidualności.

Dla jednych wybór oryginalnego imiona to dowód odwagi i chęci podkreślenia indywidualności dziecka, dla innych decyzje, które mogą budzić zdziwienie, a nawet kontrowersje. Dlaczego rodzice wybierają tak rzadkie imiona?Motywacje bywają bardzo różne. Część osób chce, by ich dziecko miało imię unikatowe, które nie będzie się powtarzać w klasie czy wśród znajomych. Inni szukają inspiracji w historii, dawnych imionach słowiańskich albo w kulturze i literaturze

Oryginalne imiona w Polsce

Coraz częściej liczy się też oryginalna pisownia. Rodzice modyfikują znane imiona, by nadać im indywidualny charakter, nawet jeśli oznacza to odejście od klasycznych form. Nie brakuje też wpływów zagranicznych i imion brzmiących obco, nowocześnie lub egzotycznie, które wyróżniają się na tle tradycyjnych polskich propozycji.

Tak nietypowe imiona bez wątpienia przyciągają uwagę i zapadają w pamięć. Jednocześnie rodzą pytania o przyszłość dzieci, które będą je nosić, w tym o reakcje otoczenia, konieczność ciągłego literowania czy tłumaczenia pochodzenia imienia. Dla wielu rodziców to jednak cena warta zapłacenia za oryginalność.

Te imiona nadano tylko 2 razy w 2025 roku

Wśród dziewczynek znalazły się zarówno imiona dobrze znane z dawnych lat, jak i takie, które brzmią jak z innego kręgu kulturowego. Tylko po dwa razy nadano imiona: Apolina, Arwena, Daliana, Delfina, Dua, Emilija, Esmeralda, Henryka, Iza, Kajla, Ksymena, Mariola, Miłka, Oliwiia, Sława, Wanesa oraz Wiera.

Zaskakiwać może obecność imion, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu były dość popularne, jak Mariola czy Henryka, a dziś niemal zniknęły z rejestrów. Ciekawość budzą też imiona inspirowane literaturą lub zagranicznymi trendami, takie jak Arwena czy Dua, a także nietypowe formy zapisu, które wyraźnie odróżniają się od częściej spotykanych wersji.

Jeszcze większą różnorodność widać wśród imion męskich, którym również przyznano status skrajnie rzadkich. W 2025 roku tylko po dwa razy nadano takie imiona jak: Aksel, Arek, Bronimir, Dobromił, Dyzma, Gaweł, Hipolit, Melchior, Palermo, Rajan, Riczard, Światosław, Tristan oraz Zbyszko.

Obok imion o wyraźnie staropolskim charakterze pojawiają się te znane z literatury, historii, a nawet nazw geograficznych. Palermo zdecydowanie wyróżnia się na tle pozostałych, podobnie jak Dyzma, które może przywoływać jednoznaczne skojarzenia kulturowe.

