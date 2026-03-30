To najmodniejszy kolor dżinsów tej wiosny. Zobacz, jak noszą go Roxie Węgiel czy Agnieszka Hyży

Wiosna to czas odświeżania garderoby i powrotu do jasnych, optymistycznych kolorów.

Ciemne dżinsy ustępują miejsca lżejszym, spranym odcieniom, które idealnie pasują do wiosennej aury.

Odkryj, jaki odcień dżinsów jest hitem tej wiosny i jak noszą go gwiazdy takie jak Roxie Węgiel czy Agnieszka Hyży.

Wraz z nadejściem wiosny w naturalny sposób odwracamy się od ciężkich, ciemnych barw, które dominowały zimą. Czerń, grafit czy głębokie granaty powoli ustępują miejsca jaśniejszym, świeżym odcieniom – beżom, pastelom i rozbielonym tonom, które lepiej oddają lekkość i energię nowego sezonu. To nie tylko kwestia trendów, ale też naszego samopoczucia - jaśniejsze kolory dodają optymizmu i sprawiają, że stylizacje nabierają świeżości. Ta zmiana widoczna jest również w świecie denimu. Ciemne, ciężkie odcienie dżinsów, które jeszcze niedawno były podstawą wielu stylizacji, dziś schodzą na dalszy plan. Ich miejsce zajmują jasne błękity, sprane odcienie i delikatne, niemal pastelowe wersje klasycznego dżinsu. Są lżejsze wizualnie, bardziej casualowe i świetnie wpisują się w wiosenny klimat. Nic więc dziwnego, że gwiazdy go pokochały.

To najmodniejszy odcień dżinsu tej wiosny. Zobacz, jak noszą go gwiazdy

Wiosna to idealny moment, by odświeżyć swoją szafę i postawić na jaśniejsze barwy - również w przypadku dżinsów, które w nowej odsłonie zyskują zupełnie inne, bardziej lekkie oblicze. Po ten trend chętnie sięgają także znane Polki. Wystarczy spojrzeć na najnowsze zdjęcia z social mediów czy eventów, by zauważyć, że Roxie Węgiel, Agnieszka Hyży czy Marzena Rogalska już dawno postawiły na jasne dżinsy. Roxie Węgiel, znana z młodzieżowego i odważnego stylu, chętnie wybiera jasne dżinsy typu mom fit lub boyfriend, zestawiając je z krótkimi topami i sportowymi butami, co nadaje jej lookowi lekkości i świeżości. Agnieszka Hyży, ikona elegancji i dobrego smaku, stawia na jasne, klasyczne fasony, które idealnie komponują się z jej szykownymi marynarkami i delikatnymi bluzkami, tworząc casualową, ale jednocześnie bardzo stylową całość. Z kolei Marzena Rogalska, z jej charakterystycznym poczuciem humoru i swobodnym podejściem do mody, udowadnia, że jasne dżinsy świetnie sprawdzają się w codziennych, komfortowych stylizacjach, dodając im wiosennego uroku.

Wiosna to doskonały moment, by odświeżyć swoją garderobę i pożegnać się z ciężkimi, zimowymi barwami. Warto zainspirować się stylem gwiazd i postawić na jasne dżinsy, które nie tylko są modne, ale przede wszystkim wprowadzą do naszej codzienności lekkość, świeżość i radosny, wiosenny nastrój.

Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, jak jasne dżinsy noszą gwiazdy.

15