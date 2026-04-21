To imię, które niegdyś nosili nasi dziadowie, oznacza "dar Boga". W ostatnich latach znów zyskało na popularności

Moda na dawne imiona wraca, a jedno z nich, choć kojarzone z pokoleniem dziadków, znów podbija serca rodziców.

To imię, oznaczające "dar Boga", ma greckie korzenie i bogatą historię, sięgającą starożytności.

Po latach zapomnienia, wraca do łask, zyskując na popularności dzięki szlachetnemu brzmieniu i głębokiemu znaczeniu.

To, że na porodówkach coraz więcej chłopców nosi imiona tradycyjne, jak np. Jan, Franciszek czy Antonii nikogo już nie dziwi. Nieco inaczej sprawa przedstawia się w przypadku imienia Teodor, które nieodłącznie kojarzy nam się z pokoleniem naszych dziadków. Jak się jednak okazuje, forma ta znów cieszy się popularnością rodziców.

Teodor - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię to ma długą i ciekawą historię sięgającą starożytności. Pochodzi z języka greckiego, od imienia Theodoros (Θεόδωρος), które składa się z dwóch członów: theos oznaczającego "Bóg" oraz doron - "dar". W dosłownym tłumaczeniu imię Teodor znaczy więc "dar Boga" lub "ten, który jest darem od Boga". Z tego względu od wieków było ono chętnie nadawane w kulturze chrześcijańskiej, podkreślając wdzięczność za narodziny dziecka. Imię to rozpowszechniło się w Europie wraz z rozwojem chrześcijaństwa, szczególnie dzięki świętym i duchownym noszącym to imię. W różnych krajach przyjęło różne formy, np. Theodore w krajach anglojęzycznych, Théodore we Francji czy Teodoro w Hiszpanii i we Włoszech.

Oryginalne imiona dzieci polskich gwiazd. "Zaszalał" nie tylko Michał Wiśniewski

Popularność imienia Teodor w Polsce

W Polsce imię Teodor było znane już w średniowieczu, jednak przez długi czas pozostawało raczej rzadko nadawane. Kojarzyło się często z tradycją, powagą i pewną klasycznością. W XX wieku jego popularność jeszcze bardziej spadła, ustępując miejsca nowocześniejszym imionom. W ostatnich latach można jednak zauważyć wyraźny powrót do imion tradycyjnych, a Teodor zyskuje na popularności. Rodzice coraz częściej wybierają je ze względu na jego szlachetne brzmienie, uniwersalność oraz głębokie znaczenie. Dodatkowo imię to dobrze funkcjonuje zarówno w języku polskim, jak i w kontekście międzynarodowym, co bywa istotne we współczesnym świecie. Według najnowszych danych rejestru PESEL imię Teodor nosi obecnie 10 273 mężczyzn, co plasuje je na 172. pozycji w rankingu najpopularniejszych imion w kraju. W 2025 roku otrzymało je natomiast aż 1221 razy i jest to największa liczba nadań w ostatnim dziesięcioleciu.

11