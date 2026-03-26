Tego pod żadnym pozorem nie rób w Wielki Piątek. Narazisz się na wielkiego pecha

Wielki Piątek stanowi czas zadumy nad ukrzyżowaniem Jezusa, a wierni biorą udział w adoracji krzyża oraz uroczystej liturgii Męki Pańskiej.

Dawne wierzenia surowo zabraniają wykonywania prac w ogrodzie, a w szczególności ruszania ziemi i obcinania gałęzi.

Złamanie tej zasady uznawano za wyraz lekceważenia cierpienia Zbawiciela na krzyżu , co w konsekwencji miało sprowadzić nieszczęście.

, co w konsekwencji miało sprowadzić nieszczęście.

Wielki Piątek a prace w ogrodzie. Dlaczego wierni unikają tego zajęcia?

Kościół katolicki traktuje Wielki Piątek w sposób absolutnie wyjątkowy i rygorystyczny. Duchowni nie odprawiają wówczas tradycyjnych mszy, skupiając się całkowicie na liturgii Męki Pańskiej i uroczystej adoracji krzyża. Zgodnie z biblijnym przekazem to właśnie wtedy rzymscy żołnierze ukoronowali cierniem pojmanego i skazanego na śmierć Jezusa. Zbawiciel przeszedł następnie Drogę Krzyżową, niosąc swój ciężar, która zakończyła się na Golgocie. Badacze religii szacują, że historyczne ukrzyżowanie mogło wydarzyć się siódmego kwietnia trzydziestego roku lub trzeciego kwietnia trzydziestego trzeciego roku. Katolicy wierzą, że to bolesne poświęcenie było jedyną drogą do zmazania grzechów ludzkości i otwarcia bram do życia wiecznego. Nadchodząca po tych wydarzeniach Wielkanoc stanowi zatem fundament całej wiary chrześcijańskiej.

Ten niezwykle ważny czas w kalendarzu liturgicznym obrodził również w liczne ludowe wierzenia. Dawne przesądy kategorycznie odradzają podejmowanie jakichkolwiek działań w przydomowych zieleńcach i na polach. Surowo zakazywano rąbania drewna, przycinania krzewów oraz ingerowania w strukturę gleby. Nasi przodkowie wierzyli, że rośliny uszkodzone w ten piątkowy dzień wylewają prawdziwe łzy, a każda ingerencja w świat przyrody ściągnie na domowników potężnego pecha. Tego typu prace uznawano za jawną obrazę dla męki ukrzyżowanego Chrystusa, chociaż same zasady wywodzą się jeszcze z czasów przedchrześcijańskich. Oficjalne stanowisko duchowieństwa nie zabrania wprost zajmowania się ogrodem, jednak księża mocno apelują o powstrzymanie się od ciężkiego wysiłku fizycznego i zachowanie ścisłego postu.

Magiczne rytuały na Wielki Piątek. Tak dawniej przyciągano zdrowie

Dzień upamiętniający bolesne konanie Zbawiciela obfitował dawniej w intrygujące praktyki o charakterze niemal magicznym, które miały chronić przed złem i chorobami.

Zanurzenie się w rzece: Poranna kąpiel w zimnym nurcie o świcie miała zagwarantować ludziom niezwykłą witalność oraz doskonałe zdrowie przez kolejne kilkanaście miesięcy.

przez kolejne kilkanaście miesięcy. Pozbywanie się nieczystości: Wyniesienie wszystkich odpadków z domostwa symbolizowało ostateczne oczyszczenie przestrzeni z nagromadzonej, złej energii.

Podcinanie fryzury: Skrócenie kosmyków dokładnie w tym czasie miało przynieść szybki i satysfakcjonujący efekt w postaci gęstych włosów.