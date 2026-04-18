Turniej WTA w Stuttgarcie. Kto okazał się lepszy w starciu o trofeum?

Muchova kontra Rybakina: historia i szansa na tytuł

Karolina Muchova ma korzystny bilans w bezpośrednich starciach z Jeleną Rybakiną, wygrywając dwa z trzech dotychczasowych spotkań. Ostatnie zwycięstwo Czeszka odniosła w styczniu, pokonując Rybakinę w ćwierćfinale turnieju w Brisbane. To dodaje pikanterii do ich kolejnego starcia w Stuttgarcie, podkreślając wyrównany poziom obu tenisistek. Rywalizacja zapowiadała się więc niezwykle interesująco dla fanów tenisa.

Dla 29-letniej Karoliny Muchovej występ w finale w Stuttgarcie był okazją do zdobycia trzeciego tytułu w karierze zawodowej. Wcześniej triumfowała w 2019 roku podczas turnieju w Seulu oraz w lutym bieżącego roku na kortach w Dosze, co świadczy o jej rosnącej formie i aspiracjach. Zwycięstwo w Stuttgarcie mogłoby znacząco wzmocnić jej pozycję w światowym rankingu.

Sukcesy Rybakiny i zmiany w rankingu WTA

Jelena Rybakina, trzy lata młodsza od swojej rywalki, może poszczycić się znacznie bogatszą kolekcją trofeów. Jej dorobek to już 12 tytułów, w tym dwa wielkoszlemowe zwycięstwa: Wimbledon w 2022 roku i Australian Open w 2026 roku, co stawia ją w gronie najbardziej utytułowanych zawodniczek w obecnej erze. Jej obecność w finale turnieju WTA 500 w Stuttgarcie potwierdza wysoką formę.

Niezależnie od wyniku finałowego pojedynku w Stuttgarcie, sytuacja rankingowa obu finalistek nie uległa znaczącym zmianom. Jelena Rybakina utrzymała swoją drugą pozycję w poniedziałkowym notowaniu WTA, natomiast Karolina Muchova zanotowała awans z 12. na 11. miejsce, co jest istotnym krokiem w jej karierze. W ćwierćfinale z turniejem pożegnały się Amerykanka Coco Gauff, zajmująca trzecie miejsce, oraz czwarta Iga Świątek. Aryna Sabalenka, liderka listy WTA, nie brała udziału w zmaganiach w Stuttgarcie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.