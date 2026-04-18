Górnik Zabrze triumfuje nad Koroną Kielce w Ekstraklasie. Kto był bohaterem kluczowej akcji?

Górnik Zabrze pokonał Koronę Kielce

W spotkaniu 1. kolejki Ekstraklasy Górnik Zabrze zmierzył się z Koroną Kielce, odnosząc zwycięstwo 1:0. Mecz, który odbył się w Zabrzu, przyciągnął na trybuny imponującą liczbę 27 587 widzów, co świadczyło o dużym zainteresowaniu tym starciem. Jedyną bramkę tego dnia zdobył Rafał Janicki, decydując o losach rywalizacji.

Przed meczem Górnik Zabrze prezentował dobrą formę, będąc niepokonanym w pięciu kolejnych ligowych spotkaniach oraz awansując do finału Pucharu Polski. Te osiągnięcia pozytywnie wpłynęły na atmosferę i sprzedaż biletów, co podkreślał spiker, obiecując energetyczne widowisko kibicom.

"Będzie energetycznie" - zapewniał kibiców spiker. I było, choć padła tylko jedna bramka.

Jak przebiegało spotkanie Górnik Zabrze – Korona Kielce?

Początek meczu należał do gospodarzy, którzy od pierwszych minut dążyli do objęcia prowadzenia. Maksym Chłań oddał groźny strzał z linii końcowej, zmuszając Xaviera Dziekońskiego do interwencji, a następnie Sondre Liseth uderzył niecelnie. Kielczanie zdołali przetrwać ten początkowy szturm, co pozwoliło im na przejęcie inicjatywy.

Korona była bliska otwarcia wyniku po zagraniu Slobodana Rubezicia, kiedy to piłka otarła się o słupek bramki Górnika. W kluczowej akcji Stjepan Davidović został wślizgiem zablokowany przez Rafała Janickiego. Pierwsza połowa zakończyła się uderzeniem Lukasa Ambrosa, które skutecznie obronił bramkarz Korony.

Kto strzelił jedynego gola w meczu?

W drugiej połowie Górnik Zabrze zwiększył presję, zamykając Koronę w okolicach ich pola karnego, jednak długo brakowało im skuteczności. Kilka prób zawodników trenera Michala Gasparika było niecelnych, a strzał Josemy z dystansu nie zaskoczył golkipera Korony. Decydująca akcja nastąpiła w 71. minucie.

Po dośrodkowaniu Ondreja Zmrzlego z rzutu rożnego, obrońca Górnika Rafał Janicki najwyżej wyskoczył przed bramką Kielczan i precyzyjnym strzałem głową pokonał Xaviera Dziekońskiego. Po utracie gola Korona Kielce rzuciła się do ataku, lecz jedynie strzał Konrada Matuszewskiego zmusił bramkarza Marcela Łubika do interwencji, a wynik meczu pozostał niezmieniony.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.