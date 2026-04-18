Ekstraklasa koszykarek. AZS UMCS Lublin wciąż prowadzi, ale czy na długo?

Ekstraklasa koszykarek: Poznań odrabia straty w finale

W trzecim spotkaniu finałowym ligi koszykarek Enea AZS Politechnika Poznań zmierzyła się z zespołem Lotto AZS UMCS Lublin. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodyń wynikiem 76:58, co znacząco wpłynęło na dalsze losy rywalizacji. Poszczególne kwarty przyniosły rezultaty: 19:16, 16:16, 20:13 oraz 21:13, co pokazuje rosnącą przewagę poznanianek w drugiej połowie meczu.

Obecny stan rywalizacji play-off, prowadzonej do trzech zwycięstw, wynosi teraz 2-1 na korzyść drużyny Lotto AZS UMCS Lublin. Pomimo porażki w Poznaniu, to lubelski zespół nadal jest bliżej zdobycia tytułu mistrza Polski. Kolejne finałowe starcie zaplanowano na niedzielę, również w Poznaniu, o godzinie 18:00.

Która z koszykarek zapewniła zwycięstwo?

Wśród zawodniczek Enea AZS Politechnika Poznań najlepiej punktowała Brittany Brown, zdobywając 16 oczek dla swojej drużyny. Ważny wkład w zwycięstwo miały również Jovana Popović z 14 punktami oraz Hannah Hank, która dorzuciła 13 punktów. Jessica Carter z 12 oczkami i Aleksandra Pszczolarska z 10 punktami również znacząco przyczyniły się do sukcesu, zapewniając Poznaniowi potrzebne punkty.

Po stronie Lotto AZS UMCS Lublin najskuteczniejsza była Robbi Ryan, która zanotowała 12 punktów. Kamila Borkowska i Dragana Stanković zdobyły po 10 oczek, co stanowiło solidne wsparcie dla zespołu. Markeisha Gatling dodała 9 punktów, a Klaudia Wnorowska i Aleksandra Wojtala po 6 punktów, jednak to nie wystarczyło, aby przełamać obronę gospodyń.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.