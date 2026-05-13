Robert Lewandowski jednak odejdzie z Barcelony? Pojawił się nowy kierunek

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-05-13 11:16

Robert Lewandowski jest coraz bliżej podjęcia decyzji dotyczącej swojej przyszłości w FC Barcelona. Jak informuje serwis Meczyki, wszystko wskazuje na to, że Polak może opuścić klub, a niedzielne spotkanie z Betisem na Spotify Camp Nou może być jego pożegnalnym występem.

Robert Lewandowski

i

Autor: Miguel Oses/ Associated Press Robert Lewandowski

Co dalej z Robertem Lewandowskim?

Aktualny kontrakt kapitana reprezentacji Polski wygasa wraz z końcem czerwca i dotychczas nie został parafowany nowy dokument. Jak przekazuje portal „Meczyki”, doświadczony snajper w nadchodzących dniach podejmie wiążącą decyzję. Obecnie wiele wskazuje na to, że jego drogi z „Dumą Katalonii” się rozejdą, a on sam poszuka kolejnego piłkarskiego wyzwania.

Od dłuższego czasu spekulowano, że sternicy klubu, w tym prezydent Joan Laporta, chętnie widzieliby 35-latka w kadrze na następne rozgrywki.

FC Barcelona chce Lewandowskiego, ale on stawia warunki

Dziennikarze „Meczyków” ustalili jednak, że kontynuowanie współpracy stoi pod dużym znakiem zapytania. Polski napastnik odrzuca wizję bycia rezerwowym, a to dla niego kluczowy aspekt. Kwestie finansowe schodzą na dalszy plan – najważniejsza jest dla niego gwarancja regularnych występów na murawie i bycie ważnym ogniwem w układance trenera.

Tym samym odejście „Lewego” z Hiszpanii staje się coraz bardziej realnym scenariuszem, a niedzielna potyczka z Betisem Sewilla może stanowić jego pożegnanie z kibicami na Camp Nou.

Arabia Saudyjska, USA czy Portugalia? Gdzie zagra Lewandowski?

W przypadku zmiany barw klubowych mocnym faworytem wydaje się Arabia Saudyjska, gdzie tamtejsi działacze już pracują nad ofertami. Sam zawodnik zresztą po niedawnym meczu z Realem Madryt otwarcie zasugerował, że w przypadku rozstania z ligą hiszpańską bierze pod uwagę występy w nieco mniej intensywnych rozgrywkach.

Serwis „Meczyki” potwierdza także, że w grze pozostaje propozycja z amerykańskiego Chicago Fire (MLS). Z kolei zaledwie kilka godzin wcześniej w mediach przewijał się temat ewentualnego zainteresowania ze strony portugalskiego FC Porto. Mimo wszystko, na ten moment, przeprowadzka na Bliski Wschód wydaje się najbardziej prawdopodobna.

Marek Citko dla „Super Expressu”. Lewandowski, gol na Wembley i Citkomania
FC Barcelona
Robert Lewandowski