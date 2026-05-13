Robert Lewandowski jednak odejdzie z Barcelony? Pojawił się nowy kierunek

Co dalej z Robertem Lewandowskim?

Aktualny kontrakt kapitana reprezentacji Polski wygasa wraz z końcem czerwca i dotychczas nie został parafowany nowy dokument. Jak przekazuje portal „Meczyki”, doświadczony snajper w nadchodzących dniach podejmie wiążącą decyzję. Obecnie wiele wskazuje na to, że jego drogi z „Dumą Katalonii” się rozejdą, a on sam poszuka kolejnego piłkarskiego wyzwania.

Od dłuższego czasu spekulowano, że sternicy klubu, w tym prezydent Joan Laporta, chętnie widzieliby 35-latka w kadrze na następne rozgrywki.

FC Barcelona chce Lewandowskiego, ale on stawia warunki

Dziennikarze „Meczyków” ustalili jednak, że kontynuowanie współpracy stoi pod dużym znakiem zapytania. Polski napastnik odrzuca wizję bycia rezerwowym, a to dla niego kluczowy aspekt. Kwestie finansowe schodzą na dalszy plan – najważniejsza jest dla niego gwarancja regularnych występów na murawie i bycie ważnym ogniwem w układance trenera.

Tym samym odejście „Lewego” z Hiszpanii staje się coraz bardziej realnym scenariuszem, a niedzielna potyczka z Betisem Sewilla może stanowić jego pożegnanie z kibicami na Camp Nou.

Arabia Saudyjska, USA czy Portugalia? Gdzie zagra Lewandowski?

W przypadku zmiany barw klubowych mocnym faworytem wydaje się Arabia Saudyjska, gdzie tamtejsi działacze już pracują nad ofertami. Sam zawodnik zresztą po niedawnym meczu z Realem Madryt otwarcie zasugerował, że w przypadku rozstania z ligą hiszpańską bierze pod uwagę występy w nieco mniej intensywnych rozgrywkach.

Serwis „Meczyki” potwierdza także, że w grze pozostaje propozycja z amerykańskiego Chicago Fire (MLS). Z kolei zaledwie kilka godzin wcześniej w mediach przewijał się temat ewentualnego zainteresowania ze strony portugalskiego FC Porto. Mimo wszystko, na ten moment, przeprowadzka na Bliski Wschód wydaje się najbardziej prawdopodobna.