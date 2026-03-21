Puchar Świata w skokach: Embacher liderem na półmetku. Co ze Zniszczołem i innymi Polakami?

Stephan Embacher liderem po pierwszej serii PŚ

Austriacki skoczek Stephan Embacher zaprezentował się najlepiej w pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Vikersund. Uzyskał on imponującą odległość 232 metrów, co pozwoliło mu na objęcie prowadzenia z przewagą 9,4 punktu nad rywalami. To mocny sygnał przed decydującą częścią zawodów na norweskim mamucie.

Na drugiej pozycji plasuje się Norweg Johann Andre Forfang, który skoczył 239 metrów, lecz niższa nota zaważyła na jego punktacji. Słoweniec Domen Prevc, triumfator klasyfikacji generalnej PŚ, zajmuje trzecie miejsce z odległością 211 metrów, startując z najniższej belki. Różnice punktowe wskazują na zaciętą walkę w drugiej rundzie konkursu w Vikersund.

Jak Polacy poradzili sobie w pierwszej serii?

Spośród reprezentantów Polski do drugiej serii Pucharu Świata w skokach narciarskich w Vikersund awansował tylko Aleksander Zniszczoł. Oddał skok na odległość 206 metrów, co dało mu 26. miejsce po pierwszej rundzie. Jego strata do liderującego Embacher’a wynosi 52,8 punktu, co stawia przed nim wyzwanie w walce o czołowe lokaty.

Pozostali polscy skoczkowie nie zakwalifikowali się do finałowej serii konkursu na mamuciej skoczni. Paweł Wąsek zajął 35. pozycję (196,5 m), Maciej Kot był 36. (193,5 m), a Piotr Żyła uplasował się na 37. miejscu (196 m). Dodatkowo, Kamil Stoch kończący karierę oraz Kacper Tomasiak, debiutujący na mamucie, nie przeszli piątkowych kwalifikacji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.