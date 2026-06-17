MŚ 2026. Messi pierwszym piłkarzem z występami w sześciu mundialach

Historyczny występ Messiego na MŚ 2026

Lionel Messi zapisał się w historii mistrzostw świata jako pierwszy zawodnik, który wystąpił w sześciu różnych edycjach turnieju. Argentyńczyk zdobył bramkę w starciu z reprezentacją Algierii. Do tej pory żaden inny piłkarz nie osiągnął takiego wyniku na mundialach.

Już w najbliższą środę do słynnego Argentyńczyka może dołączyć Cristiano Ronaldo. Portugalczyk również ma szansę na swój szósty turniejowy występ, o ile pojawi się na murawie w kolejnym meczu reprezentacji.

Kolejni rekordziści w drodze po osiągnięcia

Guillermo Ochoa, bramkarz reprezentacji Meksyku, także pojechał na swój szósty mundial, jednak w dwóch pierwszych edycjach pełnił jedynie rolę rezerwowego. W bieżącym turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku bramkarz ten jeszcze nie wystąpił na boisku.

W niedzielę do wąskiego grona zawodników z pięcioma mundialami na koncie dołączył niemiecki bramkarz Manuel Neuer. Szansę na wyrównanie tego wyniku mają wkrótce Chorwat Luka Modrić i Japończyk Yuto Nagatomo, jeśli tylko wyjdą na plac gry. Warto przypomnieć, że polskim rekordzistą z występami w czterech mistrzostwach świata jest Władysław Żmuda (1974-1986).