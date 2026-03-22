Liga NBA: LeBron James bije kolejny rekord. Kto wyprzedził legendarnego Michaela Jordana?

LeBron James ustanawia historyczny rekord meczów

41-letni LeBron James rozegrał w Orlando swój 1612. mecz sezonu zasadniczego NBA, bijąc dotychczasowy rekord Roberta Parisha, który zakończył karierę w 1997 roku. Wliczając spotkania play-off, LeBron wystąpił łącznie w 1904 meczach NBA, co stanowi zdecydowanie najwyższą liczbę w historii ligi. „Król” w swoim 23. sezonie w NBA, co jest kolejnym rekordem, nadal odciska swój ślad w historycznych statystykach ligi, po tym jak trzy lata temu ustanowił najbardziej prestiżowy rekord: najwięcej zdobytych punktów, dystansując legendarnego Kareema Abdul-Jabbara. Jego konsekwencja i długowieczność są godne podziwu w świecie zawodowej koszykówki.

W sobotę czterokrotny mistrz ligi zdobył 12 punktów w wygranym meczu Los Angeles Lakers z Orlando Magic 105:104. Zwycięstwo gości przypieczętował rezerwowy Luke Kennard rzutem za trzy punkty na sekundę przed końcem spotkania. Był to dziewiąty z rzędu triumf „Jeziorowców”, a wygrana była niezwykle zacięta, o jej losach zadecydował rzut w ostatnich sekundach.

Jak prezentują się czołowe drużyny ligi?

W ligowej tabeli Los Angeles Lakers umocnili się na trzecim miejscu, mając 46 zwycięstw i 25 porażek. Prowadzą broniący tytułu mistrzowskiego Oklahoma City Thunder (56-15), którzy wygrali w Waszyngtonie z Wizards 132:111. Drugie miejsce zajmują San Antonio Spurs (53-18), którzy pokonali u siebie Indiana Pacers 134:119. Dwa czołowe zespoły zapewniły już sobie udział w play-offach, co podkreśla ich dominację w sezonie.

Na czwartej pozycji plasują się Houston Rockets (43-27). Ich zawodnik, 37-letni Kevin Durant, osiągnął w sobotę nowy kamień milowy w swojej karierze. Stał się piątym najskuteczniejszym strzelcem w historii NBA z dorobkiem 32 294 punktów, wyprzedzając słynnego Michaela Jordana o zaledwie dwa oczka. Jordan był gwiazdą ligi w latach 1984-2003, co czyni osiągnięcie Duranta jeszcze bardziej wyjątkowym.

Co Kevin Durant powiedział o Michaelu Jordanie?

W sobotę Kevin Durant pomógł wygrać „Rakietom” we własnej hali z Miami Heat 123:122, zdobywając 27 punktów. Gdy pobił osiągnięcie Jordana, podniósł ręce w geście triumfu, a na trybunach wybuchło szaleństwo. W ostatnich sekundach nie trafił jednak rzutu, który dałby zwycięstwo gospodarzom, ale Amen Thompson dobił piłkę do kosza, przypieczętowując wygraną. To historyczne osiągnięcie wywołało ogromne emocje wśród kibiców.

Po meczu Duranta zapytano o ulubione wspomnienie związane z Jordanem.

"Nie, wszystkie są po prostu świetne. MJ ma mnóstwo wspaniałych momentów. On po prostu jest uosobieniem Boga, uosabia wszystko, w co wierzę" - odpowiedział Durant.

Kto jest na czele listy strzelców NBA?

Weteran Rockets, Kevin Durant, będzie miał okazję powalczyć o czwartą lokatę wśród najlepszych strzelców NBA wszech czasów. Obecnie zajmuje ją nieżyjący już Kobe Bryant, który zgromadził 33 643 punkty w swojej karierze. To pokazuje, jak blisko Durant jest kolejnego historycznego osiągnięcia. Kontynuuje swoją imponującą drogę, ustanawiając nowe standardy w historii ligi.

Na podium listy strzelców wszech czasów znajdują się: Karl Malone z dorobkiem 36 928 punktów, Kareem Abdul-Jabbar z 38 387 punktami oraz oczywiście LeBron James, który zgromadził 43 241 punktów. LeBron James pozostaje liderem klasyfikacji wszech czasów pod względem zdobytych punktów, nieustannie umacniając swoją pozycję w historii koszykówki.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.