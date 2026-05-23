Widzew Łódź kontra Piast Gliwice. Kto prowadził do przerwy i jakim wynikiem?

Pierwsza połowa meczu Widzew – Piast

W jedenastej minucie spotkania kibice byli świadkami kluczowego momentu, który zaważył na wyniku do przerwy. Zespół Widzewa Łódź zdołał przełamać obronę Piasta Gliwice, otwierając wynik meczu. Było to wydarzenie, które podniosło adrenalinę na trybunach i wprowadziło dodatkowe emocje do **rywalizacji w Ekstraklasie**.

Bramkę dla gospodarzy zdobył Angel Baena, trafiając do siatki Piasta w 11. minucie. To trafienie dało Widzewowi **jednobramkowe prowadzenie** i postawiło gliwiczan w trudnej sytuacji przed zejściem na przerwę. Piast musiał szukać sposobu na odrobienie strat w drugiej części gry.

Mecz Widzew – Piast: kto sędziował?

Rolę arbitra głównego w tym istotnym pojedynku pomiędzy Widzewem Łódź a Piastem Gliwice pełnił Karol Arys. Sędzia ze Szczecina odpowiadał za **przestrzeganie zasad gry** i utrzymanie porządku na boisku. Jego decyzje miały bezpośredni wpływ na dynamikę i przebieg pierwszej połowy spotkania ligowego.

Do przerwy wynik utrzymywał się na poziomie 1:0 dla Widzewa Łódź, co oznaczało, że drużyna z Łodzi prowadziła w tym **etapie rozgrywek Ekstraklasy**. Wynik ten świadczył o intensywności starcia i zaciętej walce o dominację na boisku. Druga połowa miała rozstrzygnąć ostateczne losy punktów meczu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.