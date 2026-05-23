Widzew Łódź kontra Piast Gliwice. Kto prowadził do przerwy i jakim wynikiem?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-05-23 19:22

W emocjonującym spotkaniu Ekstraklasy piłkarskiej Widzew Łódź mierzył się z Piastem Gliwice. Starcie to przyniosło już wiele wrażeń w pierwszej połowie, zwiastując zaciętą rywalizację. Fani piłki nożnej z niecierpliwością śledzili rozwój wydarzeń na boisku, zastanawiając się, jak zakończy się ta część meczu Widzew Łódź – Piast Gliwice i kto zdołał wypracować przewagę.

Widzew Łódź kontra Piast.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Biało-czarna piłka nożna z kolorowymi paskami, takimi jak czerwony, żółty i niebieski, uderza w kałużę błota i wody. Piłka jest otoczona rozbryzgującą się wodą i błotem, które unosi się wysoko w powietrze, tworząc dynamiczne smugi i drobne kropelki. Tło stanowi zielona, rozmyta powierzchnia, imitująca trawę boiska, a drobne krople błota i wody są widoczne na całej górnej części obrazu.

Pierwsza połowa meczu Widzew – Piast

W jedenastej minucie spotkania kibice byli świadkami kluczowego momentu, który zaważył na wyniku do przerwy. Zespół Widzewa Łódź zdołał przełamać obronę Piasta Gliwice, otwierając wynik meczu. Było to wydarzenie, które podniosło adrenalinę na trybunach i wprowadziło dodatkowe emocje do **rywalizacji w Ekstraklasie**.

Bramkę dla gospodarzy zdobył Angel Baena, trafiając do siatki Piasta w 11. minucie. To trafienie dało Widzewowi **jednobramkowe prowadzenie** i postawiło gliwiczan w trudnej sytuacji przed zejściem na przerwę. Piast musiał szukać sposobu na odrobienie strat w drugiej części gry.

Mecz Widzew – Piast: kto sędziował?

Rolę arbitra głównego w tym istotnym pojedynku pomiędzy Widzewem Łódź a Piastem Gliwice pełnił Karol Arys. Sędzia ze Szczecina odpowiadał za **przestrzeganie zasad gry** i utrzymanie porządku na boisku. Jego decyzje miały bezpośredni wpływ na dynamikę i przebieg pierwszej połowy spotkania ligowego.

Do przerwy wynik utrzymywał się na poziomie 1:0 dla Widzewa Łódź, co oznaczało, że drużyna z Łodzi prowadziła w tym **etapie rozgrywek Ekstraklasy**. Wynik ten świadczył o intensywności starcia i zaciętej walce o dominację na boisku. Druga połowa miała rozstrzygnąć ostateczne losy punktów meczu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.