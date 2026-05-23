Bruk-Bet Termalica – Lechia Gdańsk w Ekstraklasie. Kto zaskoczył wynikiem do przerwy?

Dominacja Bruk-Bet Termalica w Ekstraklasie

Ostateczny wynik pierwszej połowy meczu Ekstraklasy pomiędzy Bruk-Bet Termalicą Nieciecza a Lechią Gdańsk to 2:0 dla gospodarzy. To spotkanie, rozgrywane na stadionie w Niecieczy, od początku zapowiadało się na wymagające dla obu stron. Zespół z Niecieczy szybko przejął inicjatywę, skutecznie wykorzystując swoje okazje bramkowe. Wynik ten z pewnością podniósł morale drużyny przed drugą częścią starcia.

Pierwsza bramka dla Bruk-Bet Termalica Nieciecza padła w 21. minucie spotkania. Jej autorem był Artem Putiwcew, który precyzyjnym strzałem pokonał bramkarza Lechii. To trafienie otworzyło wynik meczu i dało wyraźny sygnał o intencjach gospodarzy na resztę pierwszej połowy. Gospodarze kontynuowali ofensywną grę, dążąc do powiększenia przewagi.

Kto strzelił drugą bramkę i otrzymał kartki?

Druga bramka dla zespołu Bruk-Bet Termalica Nieciecza została zdobyta dziewięć minut później, w 30. minucie. Strzelcem był Rafał Kurzawa, który podwyższył prowadzenie swojej drużyny na 2:0. To trafienie umocniło pozycję gospodarzy na boisku, sprawiając, że Lechia Gdańsk znalazła się w trudnej sytuacji przed przerwą.

W trakcie pierwszej połowy sędzia Patryk Gryckiewicz z Torunia odnotował również kilka interwencji dyscyplinarnych. Żółte kartki otrzymali: Maciej Ambrosiewicz z Bruk-Bet Termalica Nieciecza oraz Tomasz Neugebauer z Lechii Gdańsk. Te ostrzeżenia mogły mieć wpływ na dalszą grę zawodników w drugiej odsłonie meczu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.