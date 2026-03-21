Lechia Gdańsk pokonuje Pogoń Szczecin. Jaka była kluczowa akcja meczu?

Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin: wczesne bramki

Początek meczu Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin w ramach Ekstraklasy przyniósł szybkie otwarcie wyniku przez gospodarzy. W 11. minucie spotkania Bujar Pllana celnym strzałem głową zdobył bramkę na 1:0 dla Lechii, dając drużynie z Gdańska prowadzenie. Akcja ta zapoczątkowała dynamiczny przebieg pierwszej połowy, w której obie ekipy dążyły do kontroli nad grą.

Pogoń Szczecin zareagowała na stratę bramki, starając się przejąć inicjatywę i wyrównać rezultat. Ich wysiłki przyniosły efekt w 37. minucie, kiedy to Paul Mukairu pokonał bramkarza Lechii, doprowadzając do remisu 1:1. Taki wynik utrzymywał się do przerwy, zapowiadając emocjonującą drugą część rywalizacji na stadionie w Gdańsku.

Decydująca bramka i wynik spotkania?

Druga połowa meczu okazała się kluczowa dla ostatecznego rozstrzygnięcia, a Lechia Gdańsk ponownie wyszła na prowadzenie. W 54. minucie Tomasz Neugebauer zdobył bramkę, ustalając wynik na 2:1 dla gospodarzy, co okazało się decydującym trafieniem w tym spotkaniu. To trafienie zbudowało przewagę Lechii, którą zespół utrzymał do końcowego gwizdka.

Spotkanie Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin było zacięte, a jego przebieg nadzorował sędzia Wojciech Myć z Lublina. W trakcie meczu odnotowano jedną żółtą kartkę, którą otrzymał Matus Vojtko z Lechii Gdańsk. Pojedynek na stadionie obserwowało 17 642 widzów, którzy byli świadkami zwycięstwa Lechii nad Pogonią 2:1.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.