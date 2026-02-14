Kacper Tomasiak na Igrzyskach 2026. Czy stać go na historyczny sukces?

Tomasiak i polscy skoczkowie po pierwszej serii

Kacper Tomasiak, który na igrzyskach w Predazzo zdobył już srebrny medal na normalnej skoczni, po pierwszej rundzie olimpijskiego konkursu na dużym obiekcie plasuje się na czwartej pozycji. Polak oddał skok na odległość 133 metrów. Liderem po pierwszej serii jest Japończyk Ren Nikaido, który zapewnił sobie znaczną przewagę po swoim imponującym skoku. Nikaido wylądował na 140. metrze, czym zbudował solidną bazę punktową przed decydującą częścią rywalizacji.

Japończyk wyprzedza Słoweńca Domena Prevca, który skoczył 138,5 metra, o siedem punktów. Na trzecim miejscu znajduje się Norweg Kristoffer Eriksen Sundal z odległością 136 metrów. Tomasiak, z dorobkiem 12,2 punktu straty do prowadzącego Nikaido, utrzymuje się w ścisłej czołówce zawodników. Różnice punktowe wskazują na zaciętą walkę o podium w drugiej serii zawodów, która rozstrzygnie losy medali.

Kiedy druga seria olimpijskich skoków narciarskich?

Do czołowej trzydziestki, która zagwarantowała sobie udział w finałowej serii, zakwalifikowali się także pozostali polscy reprezentanci. Paweł Wąsek zajął dwunaste miejsce po skoku na odległość 129,5 metra. Dołączył do niego doświadczony Kamil Stoch, który po pierwszej próbie na 126,5 metra uplasował się na dziewiętnastej pozycji. Cała trójka Polaków będzie miała szansę na poprawienie swoich wyników i walkę o jak najwyższe lokaty w ostatecznym rozrachunku.

Druga seria olimpijskiego konkursu skoków narciarskich na dużym obiekcie w Predazzo zapowiada się niezwykle emocjonująco. Wszyscy zawodnicy będą walczyć o każdy metr i punkt, aby uzyskać jak najlepszy wynik. Początek decydującej rundy zaplanowano na godzinę 19:57. Widzowie mogą spodziewać się dramatycznych rozstrzygnięć i potencjalnych przetasowań w klasyfikacji generalnej, aż do ostatniego skoku.

