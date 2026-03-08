Ekstraklasa piłkarska. Dlaczego Górnik Zabrze był bezbarwny na Motor Lublin Arenie?

Przyczyny słabszej formy Górnika Zabrze

Szkoleniowiec Górnika Zabrze, Michal Gasparik, podkreślił, że dwa poprzednie spotkania znacząco wyczerpały siły jego drużyny. W związku z tym, w wyjściowym składzie dokonano kilku zmian, mając na celu odciążenie niektórych piłkarzy po trudnym ligowym meczu w Katowicach i pucharowym starciu w Poznaniu. Konieczność rotacji była kluczowa dla zachowania świeżości.

Gasparik przyznał, że w Lublinie jego zespół nie zaprezentował "ładnej piłki", co było bezpośrednią konsekwencją zmęczenia. Drużyna wciąż poszukuje optymalnych rozwiązań na skrzydłach, aby poprawić ofensywę. Trener zaznaczył, że w obecnej sytuacji najważniejszy będzie teraz odpowiedni odpoczynek przed kolejnymi wyzwaniami.

"Te dwa spotkania niewątpliwie kosztowały nas dużo sił, co m.in. sprawiło, iż w wyjściowym składzie dokonałem kilku zmian, a dzisiaj nie prezentowaliśmy ładnej piłki. Cały czas szukamy najlepszych skrzydeł, ale najważniejszy będzie teraz odpoczynek" - powiedział Michal Gasparik, szkoleniowiec Górnika.

Stan murawy i taktyka. Co zaskoczyło Motor Lublin?

Obaj szkoleniowcy, Michal Gasparik i Mateusz Stolarski, zwrócili uwagę na zły stan murawy Motor Lublin Areny, który miał wpływ na przebieg spotkania. Po mroźnej zimie i dwóch wcześniejszych meczach rozgrywanych na tym boisku, płyta boiska nie była idealna, co szczególnie odczuwali piłkarze obdarzeni umiejętnościami technicznymi, utrudniając im płynną grę.

Trener Motoru, Mateusz Stolarski, przyznał, że była to najsłabsza murawa, na jakiej do tej pory grali na tym obiekcie. Zaskoczyła go również taktyka Górnika Zabrze, który zastosował kompaktową, niską obronę, czego wcześniej nie obserwowano. Motor miał problem z przyspieszeniem akcji i ostatnim podaniem, choć dostawał się przed linię obrony rywala.

"Była to najsłabsza murawa na jakiej do tej pory graliśmy na tym boisku. Chcieliśmy zagrać na własnych zasadach, ale Górnik nas zaskoczył kompaktową, niską obroną, jakiej do tej pory nie stosował. Dostawaliśmy się przed tę linię ich obrony, tylko brakowało przyśpieszenia i ostatniego podania. Nie jesteśmy oczywiście szczęśliwi ze zdobycia tylko jednego punktu, ale go szanujemy" - zaznaczył Mateusz Stolarski, szkoleniowiec Motoru.

Kolejne wyzwania. Kiedy zagra Motor i Górnik Zabrze?

Mateusz Stolarski zapowiedział, że Motor Lublin ma zaplanowane cztery treningi przed kolejnym meczem, który odbędzie się w piątek z Bruk-Bet Termalicą w Niecieczy. Jego zespół jedzie po trzy punkty, choć zdaje sobie sprawę, że przeciwnik prezentuje dobry, ekstraklasowy poziom i zasługuje na więcej punktów, niż obecnie posiada w tabeli.

Górnik Zabrze będzie miał natomiast więcej czasu na przygotowanie się do swojego następnego spotkania. Na własnym boisku zmierzy się z Rakowem Częstochowa w niedzielę. Dłuższa przerwa ma pozwolić zabrzanom na pełniejszą regenerację i lepsze przygotowanie taktyczne do tego ważnego ligowego starcia.

