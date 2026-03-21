Ekstraklasa: Jagiellonia – Wisła Płock 1:2. Kto zdominował starcie?

Przebieg spotkania Jagiellonia – Wisła Płock

Mecz Ekstraklasy pomiędzy Jagiellonią Białystok a Wisłą Płock zakończył się zwycięstwem gości wynikiem 1:2. Spotkanie rozpoczęło się obiecująco dla gospodarzy, kiedy w 11. minucie Samed Bazdar strzelił bramkę, dając Jagiellonii prowadzenie 1:0. Niestety, ich radość nie trwała długo, ponieważ Wisła Płock szybko odpowiedziała na to trafienie.

W 20. minucie Deni Jurić z Wisły Płock doprowadził do wyrównania, zmieniając wynik na 1:1. Zaledwie trzynaście minut później ten sam zawodnik, Deni Jurić, ponownie pokonał bramkarza Jagiellonii, ustalając rezultat na 1:2. Ten gol zapewnił drużynie z Płocka prowadzenie, które utrzymała do końca pierwszej połowy spotkania.

Szczegóły meczu: bramki, składy, sędzia

Ostateczny wynik Jagiellonia Białystok – Wisła Płock to 1:2. Bramki w tym meczu zdobyli Samed Bazdar dla Jagiellonii w 11. minucie oraz dwukrotnie Deni Jurić dla Wisły Płock w 20. i 33. minucie. W trakcie rywalizacji, sędzia Piotr Lasyk z Bytomia pokazał żółte kartki dwóm zawodnikom Wisły Płock: Dionowi Gallapeni oraz Daniemu Pacheco.

Na trybunach stadionu zasiadło 15 027 widzów, obserwując zmagania obu drużyn. Jagiellonia Białystok wystąpiła w składzie ze Sławomirem Abramowiczem w bramce, natomiast w ataku pojawili się Jesus Imaz i Samed Bazdar. Wisła Płock natomiast miała w składzie Rafała Leszczyńskiego jako bramkarza, a Said Hamulic wspierał Deniego Juricia w ofensywie, zanim obaj zostali zmienieni w drugiej połowie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.