Ekstraklasa: Jagiellonia – Wisła Płock 1:2. Kto zdominował starcie?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-03-21 23:17

W emocjonującym spotkaniu Ekstraklasy piłkarskiej doszło do zaciętej rywalizacji pomiędzy Jagiellonią Białystok a Wisłą Płock. Mecz Jagiellonia Wisła Płock, rozegrany przy licznej publiczności, przyniósł niespodziewany obrót wydarzeń po początkowym prowadzeniu gospodarzy. Fani zastanawiali się, czy Jagiellonia utrzyma przewagę.

Ekstraklasa: Jagiellonia.jpg

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Piłka nożna leży na zielonej, równej murawie. But piłkarski z jasną cholewką, czarnymi paskami i pomarańczowymi korkami opiera się na piłce, podnosząc kępki trawy i ziemi. Obok buta z piłką widoczne są fragmenty nóg dwóch piłkarzy; jeden ma na sobie białe getry i niebieskie skarpety, drugi czerwone skarpety i ciemne getry. Tło jest rozmyte, ale widać na nim jasne, niewyraźne napisy reklamowe i kolorowe elementy.

Przebieg spotkania Jagiellonia – Wisła Płock

Mecz Ekstraklasy pomiędzy Jagiellonią Białystok a Wisłą Płock zakończył się zwycięstwem gości wynikiem 1:2. Spotkanie rozpoczęło się obiecująco dla gospodarzy, kiedy w 11. minucie Samed Bazdar strzelił bramkę, dając Jagiellonii prowadzenie 1:0. Niestety, ich radość nie trwała długo, ponieważ Wisła Płock szybko odpowiedziała na to trafienie.

W 20. minucie Deni Jurić z Wisły Płock doprowadził do wyrównania, zmieniając wynik na 1:1. Zaledwie trzynaście minut później ten sam zawodnik, Deni Jurić, ponownie pokonał bramkarza Jagiellonii, ustalając rezultat na 1:2. Ten gol zapewnił drużynie z Płocka prowadzenie, które utrzymała do końca pierwszej połowy spotkania.

Szczegóły meczu: bramki, składy, sędzia

Ostateczny wynik Jagiellonia Białystok – Wisła Płock to 1:2. Bramki w tym meczu zdobyli Samed Bazdar dla Jagiellonii w 11. minucie oraz dwukrotnie Deni Jurić dla Wisły Płock w 20. i 33. minucie. W trakcie rywalizacji, sędzia Piotr Lasyk z Bytomia pokazał żółte kartki dwóm zawodnikom Wisły Płock: Dionowi Gallapeni oraz Daniemu Pacheco.

Na trybunach stadionu zasiadło 15 027 widzów, obserwując zmagania obu drużyn. Jagiellonia Białystok wystąpiła w składzie ze Sławomirem Abramowiczem w bramce, natomiast w ataku pojawili się Jesus Imaz i Samed Bazdar. Wisła Płock natomiast miała w składzie Rafała Leszczyńskiego jako bramkarza, a Said Hamulic wspierał Deniego Juricia w ofensywie, zanim obaj zostali zmienieni w drugiej połowie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.