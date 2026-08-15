Asystent Jana Urbana wyrusza na misję. Kibu Vicuña pod lupą weźmie kluczowych kadrowiczów

Powszechnie wiadomo, że obaj kadrowicze stanowią podstawowy duet stoperów w drużynie aktualnego mistrza Portugalii. Obrońcy ci mogą liczyć na spore uznanie w oczach szkoleniowca Francesco Farioliego.

Niestety, hiszpański trener nie będzie mógł przyjrzeć się grze Oskara Pietuszewskiego. Młody zawodnik leczy obecnie uraz prawego uda, co sprawia, że jego występ w niedzielnym starciu z Aroucą, zaplanowanym na 23 sierpnia, jest bardzo mało prawdopodobny. Skrzydłowy nabawił się tej kontuzji jeszcze podczas letnich przygotowań do sezonu, z powodu czego nie wystąpił w spotkaniu o Superpuchar Portugalii. Należy zaznaczyć, że również Jan Bednarek boryka się z drobnymi problemami zdrowotnymi. Polski obrońca w wywiadzie dla stacji Eleven Sports wyznał, że w pierwszym meczu ligowym przeciwko Alverce, wygranym 2:0, musiał zażywać leki uśmierzające ból z powodu dolegliwości więzadeł bocznych, odczuwanych po meczu o Superpuchar.

Z pechem zmaga się także Cezary Miszta. Bramkarz reprezentujący barwy Rio Ave stracił szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności przed wysłannikiem sztabu szkoleniowego, ponieważ w ostatnim czasie przeszedł operację lędźwiowego odcinka kręgosłupa i aktualnie przechodzi rehabilitację. Jego zespół musiał zainaugurować nowy sezon bez pomocy polskiego bramkarza.

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Kibu Vicuña w Portugalii. Pierwszy test przed wrześniowymi meczami

Dla Kibu Vicuñy portugalski wyjazd jest jedną z premierowych okazji do osobistej weryfikacji dyspozycji najważniejszych piłkarzy drużyny narodowej przed nadchodzącymi spotkaniami reprezentacji we wrześniu.

W okresie na przełomie września i października Biało-Czerwoni zmierzą się w czterech potyczkach w ramach Ligi Narodów. Już 25 września podopieczni Jana Urbana zagrają na Stadionie Narodowym w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną, a trzy dni później, 28 września, udadzą się do Sztokholmu na mecz ze Szwecją. Następnie, 2 października, ponownie wystąpią przed własną publicznością w stolicy, podejmując reprezentację Rumunii. Na zakończenie tej serii gier, 5 października, Polacy zagrają rewanż z Bośnią i Hercegowiną na wyjeździe w Zenicy.

Kibu Vicuña dołączył do sztabu szkoleniowego selekcjonera Jana Urbana w połowie lipca bieżącego roku. Wówczas Polski Związek Piłki Nożnej oficjalnie poinformował o powierzeniu mu funkcji drugiego szkoleniowca kadry narodowej, gdzie zajął miejsce zmarłego tragicznie Jacka Magiery. Wcześniej, w okresie od maja 2023 roku do lipca 2026 roku, hiszpański trener pracował w Indiach, gdzie z powodzeniem prowadził zespół Diamond Harbour FC. W trakcie trzech lat pracy udało mu się wprowadzić tę drużynę z niższych poziomów rozgrywkowych aż do tamtejszej ekstraklasy.