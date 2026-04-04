Agnieszka Radwańska wybudowała wymarzony dom. Robi niesamowite wrażenie

Agnieszka Radwańska wybudowała dom po zakończeniu kariery

Po latach spędzonych w nieustannych podróżach, była gwiazda kortów zrealizowała plan stworzenia idealnego gniazdka.

Agnieszka Radwańska, która od dawna chętnie lokuje kapitał w nieruchomościach, pochwaliła się swoją nową, luksusową posiadłością.

Zajrzyjcie do środka, by sprawdzić, jak została urządzona prywatna przestrzeń utytułowanej Polki.

Agnieszka Radwańska pożegnała się z profesjonalnym sportem ponad siedem lat temu. Decyzję o ostatecznym opuszczeniu tenisowego touru ogłosiła w listopadzie 2018 roku, otwarcie przyznając, że jest wycieńczona, zmaga się z przewlekłym urazem stopy i odczuwa silne wypalenie psychiczne. W lipcu 2020 roku była druga rakieta świata przywitała na świecie swojego pierwszego syna i nie ukrywała, że w przyszłości myśli o powiększeniu rodziny.

Utytułowana zawodniczka, która w trakcie swojej sportowej drogi zgromadziła imponujący portfel inwestycyjny (posiada między innymi apartamenty w Miami, Sopocie oraz Zakopanem), postanowiła w końcu wybudować swoją główną rezydencję. Prace nad nowym miejscem zamieszkania dawały jej mnóstwo radości, co wielokrotnie podkreślała w wywiadach.

- Marzę o tym, żeby Kubuś miał zdrowe rodzeństwo i o domu, który się buduje

Jeszcze w 2019 roku, na łamach magazynu "Viva!", Agnieszka Radwańska opowiadała z ulgą o procesie tworzenia wymarzonego gniazdka, w którym wreszcie wszystko miało zostać idealnie dopasowane do jej osobistych potrzeb i gustu.

- W końcu będę miała coś docelowego, swoje wymarzone miejsce, zrobione całkowicie pode mnie. Do tej pory miałam mieszkania kupowane na szybko, pod klucz, byleby było blisko kortów i lotniska, byle było gdzie mieszkać. Teraz mogę zrobić wszystko po swojemu

Luksusowe wnętrza u Agnieszki Radwańskiej. Tak urządziła nową posiadłość

Była tenisistka nie kryła wielkiej dumy z powstającego domu, chętnie udostępniając w sieci kolejne etapy wykańczania wnętrz. Fani mogli podziwiać między innymi bardzo przestronną kuchnię, łazienkę wyłożoną eleganckim marmurem oraz w pełni wyposażoną domową siłownię. Z czasem polska mistrzyni zaprezentowała również efektowny taras i idealnie zadbany trawnik przed wejściem do budynku.

"Sezon tarasowy rozpoczęty. Taką wiosnę to ja rozumiem"

Właśnie w taki sposób swój relaks w nowym otoczeniu komentowała w mediach społecznościowych Agnieszka Radwańska, która z samych tylko turniejowych nagród podniosła z kortów gigantyczną kwotę 27,6 miliona dolarów. Obszerną galerię zdjęć, dokumentującą wygląd jej luksusowej rezydencji, można obejrzeć poniżej.

