Rozpuść w wodzie te dwa składniki. Kostka brukowa odzyska dawny blask bez konieczności szorowania

Kostka brukowa wokół domu, na podjeździe czy tarasie bardzo szybko traci swój estetyczny wygląd. Codzienne użytkowanie, kurz, błoto, plamy z oleju, a także wilgoć sprzyjająca rozwojowi mchu i porostów sprawiają, że nawet nowa nawierzchnia po krótkim czasie wygląda na zaniedbaną. Szczególnie problematyczne są miejsca zacienione, gdzie mech potrafi rozrastać się błyskawicznie i wnikać w szczeliny między kostkami. Na szczęście istnieje prosty, domowy sposób, który pozwala szybko przywrócić kostce czystość bez konieczności sięgania po drogie środki chemiczne.

Domowy sposób na szybkie wyczyszczenie kostki brukowej wokół domu

Zanim sięgniesz po chemiczne preparaty, które często są agresywne dla środowiska i mogą uszkodzić samą kostkę, wypróbuj sprawdzony, domowy sposób. Wystarczy przygotować mieszankę z szarego mydła, soli i wrzątku. To rozwiązanie znane od lat, stosowane jeszcze przez starsze pokolenia. Aby przygotować taki preparat, należy rozpuścić starte szare mydło w gorącej wodzie, a następnie dodać kilka łyżek soli. Powstałą mieszankę wylewa się bezpośrednio na zabrudzoną powierzchnię kostki, szczególnie w miejscach, gdzie pojawił się mech. Szare mydło jest naturalnym środkiem czyszczącym i odtłuszczającym. Jego zasadowe pH pomaga rozpuścić brud, tłuste plamy i osady. Dodatkowo, szare mydło ma właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne, co wspomaga walkę z mchem i glonami. Natomiast sól działa jako środek wysuszający i niszczący roślinność. Sól wnika w komórki mchu i chwastów, powodując ich odwodnienie i obumarcie. Temperatura wody także nie jest bez znaczenia. Gorąca woda sama w sobie jest skutecznym środkiem czyszczącym. Rozpuszcza brud, zmiękcza mech i ułatwia przenikanie roztworu w głąb szczelin. Wysoka temperatura niszczy również zarodniki mchu i chwastów, hamując ich ponowny wzrost. Po kilku minutach warto obficie spłukać całość wodą. Efekt potrafi być naprawdę zaskakujący - kostka odzyskuje swój kolor, a naloty i chwasty znikają w mgnieniu oka.

Dzięki tej metodzie w szybki i tani sposób odświeżysz przestrzeń wokół domu, i przywrócisz jej schludny wygląd bez dużego wysiłku.

