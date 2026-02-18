Quiz PRL. Produkcje Stanisława Barei. Jak dobrze pamiętasz te kultowe dzieła?

Justyna Klorek
2026-02-18 13:01

Stanisław Bareja to jedna z największych postaci polskiej kinematografii. Stworzone przez niego dzieła, takie jak "Miś" czy "Alternatywy 4" nie bez powodu noszą dziś miano kultowych, a cytaty z produkcji zna chyba każdy w Polsce. Jeśli jesteś fanem kina i kultowych polskich produkcji z pewnością nie będziesz mieć problemu z rozwiązaniem naszego quizu!

Quiz. Kultowe produkcje Stanisława Barei. Komplet punktów tylko dla prawdziwych znawców kina

i

Autor: Screenshot/"Miś" Stanisław Bareja/YouTube/ Archiwum prywatne

Stanisław Bareja tworzył przede wszystkim komedie, które ukazywały absurdalne realia życia w PRL-u, obnażając nieudolność ówczesnej władzy. Jego twórczość spotkała się z krytyką PRL-owskich władz. Między innymi z tego powodu komisja egzaminacyjna odrzuciła jego dyplomowe dzieło zatytułowane "Gorejące czapki". Bareja chętnie zapraszał do współpracy innych artystów. Najczęściej tworzył wraz z Jackiem Fedorowiczem oraz Stanisławem Tymem, który zagrał główną również w jego najgłośniejszej produkcji "Miś". Choć zmarł dość młodo, to na zawsze zapisał się na kartach polskiej kinematografii. Bareja wyreżyserował 13 filmów i 3 seriale, z powodu przedwczesnej śmierci nie doczekał premiery serialu "Zmiennicy", którego 1. odcinek TVP1 wyemitowała 18 października 1987 roku.Pamiętasz największe produkcje Stanisława Barei? Jeśli jesteś prawdziwym kinomaniakiem, odpowiedź na pytania zawarte w quizie nie sprawi ci najmniejszego problemu!

Pytanie 1 z 12
Pytanie 1 z 12
Na początek coś prostego. Jak nazywał się gospodarz bloku przy ulicy Alternatywy 4?
