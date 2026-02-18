Quiz PRL. Produkcje Stanisława Barei. Jak dobrze pamiętasz te kultowe dzieła?

Stanisław Bareja tworzył przede wszystkim komedie, które ukazywały absurdalne realia życia w PRL-u, obnażając nieudolność ówczesnej władzy. Jego twórczość spotkała się z krytyką PRL-owskich władz. Między innymi z tego powodu komisja egzaminacyjna odrzuciła jego dyplomowe dzieło zatytułowane "Gorejące czapki". Bareja chętnie zapraszał do współpracy innych artystów. Najczęściej tworzył wraz z Jackiem Fedorowiczem oraz Stanisławem Tymem, który zagrał główną również w jego najgłośniejszej produkcji "Miś". Choć zmarł dość młodo, to na zawsze zapisał się na kartach polskiej kinematografii. Bareja wyreżyserował 13 filmów i 3 seriale, z powodu przedwczesnej śmierci nie doczekał premiery serialu "Zmiennicy", którego 1. odcinek TVP1 wyemitowała 18 października 1987 roku.Pamiętasz największe produkcje Stanisława Barei? Jeśli jesteś prawdziwym kinomaniakiem, odpowiedź na pytania zawarte w quizie nie sprawi ci najmniejszego problemu!

