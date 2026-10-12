„Powierzasz. Nie oddajesz.” – Fundacja Polskie Hospicja w Światowym Dniu Hospicjów i Opieki Paliatywnej

10 października, w Światowym Dniu Hospicjów i Opieki Paliatywnej, Fundacja Polskie Hospicja chce zwrócić uwagę na znaczenie opieki paliatywnej oraz potrzebę systemowego i społecznego wsparcia hospicjów.

Hasło naszej kampanii „Powierzasz. Nie oddajesz.” ma przypominać, że skorzystanie z pomocy hospicjum nie oznacza porzucenia bliskiej osoby.

Wręcz przeciwnie. To często decyzja wynikająca z troski – o zapewnienie choremu odpowiedniej opieki medycznej, złagodzenie bólu i innych trudnych objawów oraz stworzenie warunków, w których może on funkcjonować możliwie komfortowo i godnie.

Opieka paliatywna jest dziś ważną częścią systemu ochrony zdrowia. Rosnąca liczba osób przewlekle i ciężko chorych oraz potrzeba zapewnienia odpowiedniej jakości życia sprawiają, że znaczenie hospicjów będzie coraz większe. Jednocześnie placówki hospicyjne potrzebują odpowiednich warunków i wyposażenia, aby mogły skutecznie pomagać pacjentom.

Dlatego Fundacja Polskie Hospicja działa na rzecz konkretnych potrzeb polskich hospicjów.

Wspiera zakup sprzętu medycznego i wyposażenia, które bezpośrednio trafia do pacjentów. Prowadzi również kampanie społeczne i działania edukacyjne, których celem jest zwiększanie wiedzy na temat hospicjów i opieki paliatywnej.

,,Chcemy, aby rozmowa o hospicjum nie zaczynała się dopiero wtedy, gdy rodzina staje przed trudną decyzją. Chcemy, aby społeczeństwo wiedziało, czym jest opieka paliatywna, komu przysługuje i jaką pomoc może otrzymać pacjent oraz jego bliscy” – mówi Dorota Sikorska Prezes Fundacji Polskie Hospicja.

10 października przypominamy:

Kiedy powierzamy bliską osobę profesjonalnej opiece, nie przestajemy być jej blisko.

Powierzasz. Nie oddajesz.

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