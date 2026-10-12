Potrącenie w Gorzowie Wielkopolskim. 15-latek na hulajnodze elektrycznej uderzył w dziecko

Wypadek na chodniku w Gorzowie Wielkopolskim

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 9 października 2026 roku na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. Kierujący hulajnogą elektryczną 15-latek potrącił na chodniku 3-letniego chłopca, który w wyniku zderzenia wymagał pomocy medycznej. Na miejsce wezwano odpowiednie służby, a poszkodowane dziecko zostało przetransportowane do szpitala. Policjanci pracujący nad sprawą ustalili, że nastolatek poruszał się pojazdem bez wymaganej karty rowerowej.

Wysoka grzywna dla matki i sprawa w sądzie rodzinnym

W toku czynności policjanci ustalili, że hulajnogę elektryczną udostępnili 15-latkowi jego opiekunowie prawni. Ze względu na to, że nastolatek nie miał uprawnień do kierowania takim pojazdem, jego matka została ukarana mandatem karnym w kwocie 5000 zł. Sprawą samego 15-latka i okolicznościami potrącenia zajmie się teraz sąd rodzinny. Policja zaznacza, że jest to kolejny przykład na to, jak brak odpowiedzialności i lekceważenie zasad bezpieczeństwa mogą prowadzić do sytuacji zagrażających zdrowiu innych osób.

Policja apeluje o rozsądek i przestrzeganie przepisów

Mundurowi przypominają, że hulajnoga elektryczna nie jest pozbawioną ryzyka zabawką, lecz środkiem transportu wymagającym znajomości przepisów. Ogromną odpowiedzialność ponoszą rodzice oraz opiekunowie, którzy przed udostępnieniem dziecku pojazdu powinni upewnić się, że może ono z niego legalnie korzystać. Brak odpowiednich uprawnień lub chwila nieuwagi mogą skończyć się obrażeniami u innych uczestników ruchu i koniecznością hospitalizacji. Funkcjonariusze apelują o rozwagę, aby nie narażać innych osób na niebezpieczeństwo dla własnej wygody lub chwilowej zabawy.

Źródło: Policja.pl