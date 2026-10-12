Oszustwo w Łapach. 20-latek zatrzymany pod domem seniorki

Próba oszustwa metodą na wnuczkę

W poniedziałek 12 października 2026 roku do 84-letniej mieszkanki Łap zadzwoniła kobieta podająca się za jej wnuczkę. Rozmówczyni płakała i przekonywała seniorkę, że doprowadziła do wypadku, a pieniądze są jej potrzebne, aby mogła uniknąć kary. Po chwili rozmowę kontynuował mężczyzna, który przedstawił się jako policjant i przyjaciel rodziny. Wypytywał on starszą kobietę o zgromadzone oszczędności, na co seniorka odpowiedziała, że posiada 20 000 zł. Mieszkanka Łap zachowała jednak czujność i pod pretekstem przeliczenia gotówki udała się do drugiego pokoju, skąd z telefonu komórkowego zadzwoniła do swoich bliskich.

Zatrzymanie 20-letniego obywatela Ukrainy

Po rozmowie z rodziną okazało się, że żadnego wypadku nie było, a telefon był próbą oszustwa. Bliscy seniorki natychmiast powiadomili policjantów z łapskiego komisariatu, którzy pojechali pod wskazany adres. Mundurowi zauważyli i zatrzymali młodego mężczyznę krążącego w pobliżu domu kobiety w oczekiwaniu na pieniądze. Zatrzymanym okazał się 20-letni obywatel Ukrainy, który trafił do policyjnej celi i usłyszał zarzut usiłowania oszustwa. Decyzją sądu mężczyzna został aresztowany na 2 miesiące, a za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl