Oszustwo inwestycyjne w Jaworznie. 22-latek zatrzymany podczas odbioru pieniędzy

Mieszkanka Jaworzna straciła ponad 150 tysięcy złotych

Sprawa ma swój początek w zgłoszeniu 68-letniej mieszkanki Jaworzna, która stała się ofiarą oszustwa inwestycyjnego. Z ustaleń śledczych wynika, że sprawca kontaktował się z kobietą z różnych numerów telefonów i podawał się za agenta inwestycyjnego. Mężczyzna mówiący ze wschodnim akcentem obiecywał seniorce możliwość osiągnięcia wysokich zysków, co skłoniło ją do przekazywania środków finansowych. Pokrzywdzona łącznie oddała oszustowi ponad 150 000 zł w formie gotówki oraz przelewów bankowych.

Przekazywanie gotówki do plecaka na specjalne hasło

Kobieta trzykrotnie spotykała się z nieznajomym w ustalonych wcześniej miejscach i terminach, aby przekazać mu pieniądze. Podczas tych spotkań wkładała gotówkę do plecaka, posługując się przy tym określonym hasłem. W późniejszym czasie realizowała także przelewy na wskazany przez mężczyznę rachunek bankowy. Po kolejnych prośbach o środki finansowe seniorka zorientowała się, że została oszukana i o całym zdarzeniu powiadomiła funkcjonariuszy policji.

Zasadzka policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną

Mundurowi z Jaworzna podjęli natychmiastowe działania operacyjne, które pozwoliły na przygotowanie zasadzki na podejrzanego. 22-latek został zatrzymany 19 czerwca 2026 roku w momencie, gdy zamierzał odebrać kolejną partię pieniędzy od pokrzywdzonej. Policjanci przeprowadzili również przeszukanie w miejscu zamieszkania mężczyzny, gdzie odnaleźli telefon komórkowy, karty SIM oraz kartę bankomatową. Funkcjonariusze zabezpieczyli tam także gotówkę w kwocie przekraczającej 3 000 zł.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanego 22-latka

Zatrzymany mężczyzna usłyszał łącznie 5 zarzutów dotyczących oszustw oraz doprowadzenia seniorki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Na wniosek prokuratora i śledczych sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa 22-latkowi grozi teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności. Policjanci sprawdzają obecnie, czy mężczyzna był powiązany z podobnymi incydentami na terenie innych województw, ponieważ sprawa ma charakter rozwojowy.

Apel policji o ostrożność przy ofertach inwestycyjnych

Służby apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej czujności w kontaktach z osobami obiecującymi szybki zysk przy niewielkim ryzyku. Oszuści coraz częściej podszywają się pod brokerów lub doradców finansowych, wykorzystując telefony oraz komunikatory internetowe do nawiązania relacji. Policjanci przypominają, aby nie ulegać namowom na przekazywanie gotówki lub wykonywanie przelewów osobom, których tożsamości nie jesteśmy w stanie pewnie zweryfikować.

Źródło: Policja.pl