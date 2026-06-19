Nielegalny tytoń w gminie Pokój. 47-latek usłyszał zarzuty za wielomilionowe straty

Wspólna akcja służb w gminie Pokój

11 czerwca 2026 roku funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu przeprowadzili działania na terenie gminy Pokój. Mundurowi współpracowali przy tej akcji z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej. Służby weszły na teren jednej z prywatnych posesji, realizując wcześniejsze ustalenia operacyjne. Z zebranych informacji wynikało, że w tym miejscu mogą być składowane znaczne ilości nielegalnych wyrobów tytoniowych.

Przejęcie ponad 4 ton nielegalnego towaru

W trakcie przeszukania obiektu funkcjonariusze Policji i KAS ujawnili oraz zabezpieczyli ponad 730 kilogramów krajanki tytoniowej oraz blisko 3300 kilogramów tytoniu do palenia. Łączna wartość rynkowa przejętego towaru została oszacowana na kwotę ponad 4,1 mln zł. Żaden z odnalezionych produktów nie posiadał wymaganych polskich znaków akcyzy. Wyliczono, że wprowadzenie tych wyrobów do sprzedaży spowodowałoby straty dla Skarbu Państwa w wysokości ponad 6,7 mln zł. Kwota ta obejmuje 5,4 mln zł z tytułu podatku akcyzowego oraz ponad 1,3 mln zł z podatku VAT.

Zarzuty i dozór policyjny dla 47-latka

W związku z tą sprawą zatrzymany został 47-letni mężczyzna, mieszkaniec gminy Pokój, który przebywał na miejscu realizacji. Został on przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Opolu, gdzie wykonano z jego udziałem czynności procesowe. Podejrzany usłyszał zarzut związany z paserstwem akcyzowym. Na podstawie decyzji sądu wobec 47-latka zastosowano policyjny dozór oraz zakaz opuszczania kraju na czas trwającego postępowania. Za popełnienie tego przestępstwa kodeks przewiduje karę pozbawienia wolności, wysoką grzywnę lub zastosowanie obu tych kar łącznie.

Źródło: Policja.pl