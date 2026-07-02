Nad Polskę nadciągają burze. Czy podczas burzy należy wyciągnąć wtyczki z gniazdek?

Z nadejściem burz powraca odwieczne pytanie o sens odłączania urządzeń elektrycznych, a eksperci rozwiewają wątpliwości, co jest faktycznym zagrożeniem.

Głównym niebezpieczeństwem dla twojej elektroniki nie jest bezpośrednie uderzenie pioruna, lecz niewidzialne przepięcia w sieci, które mogą uszkodzić sprzęt.

Dowiedz się, dlaczego fizyczne odłączenie wtyczek to najskuteczniejsza metoda ochrony i jakie jeszcze kroki możesz podjąć, by bezpiecznie przetrwać każdą burzę.

Po trwającej fali upałów, w końcu nadeszło ochłodzenie. Jednak wraz z nim niemalże nad całą Polską zapowiadane są burze. Kiedy usłyszymy pierwszy grzmot lub zauważymy rozbłysk za oknem, automatycznie zaczynamy wyciągać wtyczki urządzeń elektrycznych z gniazdek. Czy rzeczywiście jest to konieczne?

Czy podczas burzy można korzystać z telefonu i laptopa?

Samo używanie smartfona lub laptopa nie zwiększa ryzyka uderzenia pioruna. Należy jednak zachować ostrożność, gdy urządzenia są podłączone do ładowania. W przypadku przepięcia prąd może przedostać się przez instalację elektryczną, dlatego bezpieczniej jest korzystać z urządzeń zasilanych baterią.

Czy podczas burzy trzeba wyjąć wtyczki z gniazdek?

Jak podkreśla w podcaście „Blok Techniczny” Artur Surowiecki, który znany jest w sieci jako "Łowca burz", największym zagrożeniem nie jest samo uderzenie pioruna w dom, lecz przepięcia powstające w sieci elektrycznej. Mogą one pojawić się po wyładowaniu w pobliżu budynku lub linii energetycznej i przedostać się do domowej instalacji. W efekcie uszkodzeniu mogą ulec telewizory, komputery, routery, konsole czy inne urządzenia podłączone do prądu. Zatem odłączenie urządzeń od sieci może zmniejszyć ryzyko ich uszkodzenia. Listwy przeciwprzepięciowe i domowe zabezpieczenia elektryczne znacząco zwiększają poziom ochrony, jednak nie są w stanie całkowicie wyeliminować skutków bardzo silnych wyładowań atmosferycznych. Najpewniejszą metodą zabezpieczenia cennej elektroniki pozostaje jej fizyczne odłączenie od gniazdka na czas burzy.

Ochrona instalacji elektrycznej przed skutkami uderzenia pioruna

Czego lepiej unikać podczas burzy?

Eksperci zalecają, aby podczas intensywnej burzy ograniczyć kontakt z instalacją elektryczną oraz wodną. Warto zrezygnować z kąpieli, prysznica czy używania urządzeń elektrycznych podłączonych do sieci. Dobrze jest również zamknąć okna i nie przebywać bezpośrednio przy nich, zwłaszcza jeśli burza jest bardzo gwałtowna.

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa podczas burzy

Podczas burzy warto pamiętać o kilku prostych zasadach:

odłącz od prądu cenną elektronikę, jeśli nie jest używana,

nie korzystaj z urządzeń podłączonych do ładowania,

unikaj kąpieli i kontaktu z instalacją wodną,

nie stój przy oknach i zamknij je podczas silnych wyładowań,

po ustaniu burzy odczekaj kilkadziesiąt minut od ostatniego grzmotu, zanim wrócisz do aktywności na zewnątrz.

Choć współczesne instalacje elektryczne są znacznie bezpieczniejsze niż jeszcze kilkanaście lat temu, ostrożność w czasie burzy nadal ma uzasadnienie. Kilka prostych działań może uchronić zarówno domowy sprzęt, jak i domowników przed niepotrzebnym ryzykiem.

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