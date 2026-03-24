Miliardy dla korporacji, a co z polskimi firmami? Poseł domaga się od ministra twardych danych

Poseł pyta, jaka część publicznego wsparcia w ostatnich latach trafiła do wielkich koncernów, a jaka do sektora MŚP.

W interpelacji podniesiono kwestię, czy średnia wartość pomocy dla dużej firmy nie jest rażąco wyższa niż dla małego przedsiębiorcy.

Ministerstwo będzie musiało wyjaśnić, czy planuje ułatwić dostęp do dotacji najmniejszym firmom i zwiększyć ich udział w programach pomocowych.

Poseł Wiesław Krajewski pyta o miliardy dla biznesu. Kto korzysta najbardziej?

Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski skierował do ministra finansów i gospodarki interpelację w sprawie podziału publicznego wsparcia dla przedsiębiorstw. W swoim piśmie poseł zwraca uwagę, że choć sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest fundamentem polskiej gospodarki, to w opinii publicznej pojawiają się głosy, że pomoc trafia głównie do największych graczy.

Jak wskazuje autor interpelacji, międzynarodowe korporacje mogą mieć większe możliwości korzystania z ulg podatkowych, programów inwestycyjnych i innych form pomocy publicznej. W związku z tym, zdaniem posła, konieczne jest uzyskanie szczegółowych danych na temat struktury beneficjentów tego wsparcia.

Twarde dane na stół. O jakie konkretnie informacje wystąpił poseł?

Wiesław Krajewski domaga się od resortu przedstawienia konkretnych liczb. W interpelacji zawarł pytanie o łączną wartość wsparcia publicznego dla firm w latach 2022-2025, wliczając w to dotacje, granty i ulgi podatkowe. Kluczowe jest jednak pytanie o podział tych środków między mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Poseł chce również wiedzieć, jaka była średnia wartość pomocy przypadająca na jedną firmę z sektora MŚP w porównaniu do jednego dużego przedsiębiorstwa. Dodatkowo pyta, ile firm rodzinnych skorzystało w tym okresie z rządowych instrumentów wsparcia gospodarczego.

Czy rząd ma strategię wspierania MŚP i firm rodzinnych?

Interpelacja nie kończy się na prośbie o dane. Poseł Krajewski pyta również o strategiczne podejście ministerstwa do wspierania gospodarki. Chce wiedzieć, czy resort prowadzi analizy dotyczące wpływu koncentracji pomocy w dużych firmach na konkurencyjność całego rynku.

Wśród pytań znalazły się też te dotyczące przyszłości. Poseł docieka, czy ministerstwo planuje zwiększyć udział sektora MŚP w programach pomocowych oraz jakie działania podejmuje, by uprościć najmniejszym firmom dostęp do wsparcia. Padło też pytanie o plany opracowania strategii, która realnie zwiększy udział firm rodzinnych i MŚP w korzystaniu z publicznych pieniędzy.

Interpelacja została złożona 15 marca 2026 roku i czeka na oficjalną odpowiedź ministra finansów i gospodarki.

Odpowiedź resortu rzuci światło na faktyczną strukturę dystrybucji pomocy publicznej w polskiej gospodarce i pokaże, czy obawy dotyczące faworyzowania największych podmiotów są uzasadnione.