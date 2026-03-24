Miliardy dla korporacji, a co z polskimi firmami? Poseł domaga się od ministra twardych danych

Państwowa pomoc dla biznesu płynie szerokim strumieniem, ale czy trafia tam, gdzie powinna? Pojawiają się wątpliwości, czy największymi beneficjentami nie są międzynarodowe korporacje, kosztem małych i średnich polskich przedsiębiorstw. Poseł skierował w tej sprawie serię pytań do ministra finansów i gospodarki.

  • Poseł pyta, jaka część publicznego wsparcia w ostatnich latach trafiła do wielkich koncernów, a jaka do sektora MŚP.
  • W interpelacji podniesiono kwestię, czy średnia wartość pomocy dla dużej firmy nie jest rażąco wyższa niż dla małego przedsiębiorcy.
  • Ministerstwo będzie musiało wyjaśnić, czy planuje ułatwić dostęp do dotacji najmniejszym firmom i zwiększyć ich udział w programach pomocowych.

Poseł Wiesław Krajewski pyta o miliardy dla biznesu. Kto korzysta najbardziej?

Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski skierował do ministra finansów i gospodarki interpelację w sprawie podziału publicznego wsparcia dla przedsiębiorstw. W swoim piśmie poseł zwraca uwagę, że choć sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest fundamentem polskiej gospodarki, to w opinii publicznej pojawiają się głosy, że pomoc trafia głównie do największych graczy.

Jak wskazuje autor interpelacji, międzynarodowe korporacje mogą mieć większe możliwości korzystania z ulg podatkowych, programów inwestycyjnych i innych form pomocy publicznej. W związku z tym, zdaniem posła, konieczne jest uzyskanie szczegółowych danych na temat struktury beneficjentów tego wsparcia.

Polecany artykuł:

Duchowni z Bytomia oskarżeni o wyłudzenie gigantycznych pieniędzy na remonty ko…

Twarde dane na stół. O jakie konkretnie informacje wystąpił poseł?

Wiesław Krajewski domaga się od resortu przedstawienia konkretnych liczb. W interpelacji zawarł pytanie o łączną wartość wsparcia publicznego dla firm w latach 2022-2025, wliczając w to dotacje, granty i ulgi podatkowe. Kluczowe jest jednak pytanie o podział tych środków między mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Poseł chce również wiedzieć, jaka była średnia wartość pomocy przypadająca na jedną firmę z sektora MŚP w porównaniu do jednego dużego przedsiębiorstwa. Dodatkowo pyta, ile firm rodzinnych skorzystało w tym okresie z rządowych instrumentów wsparcia gospodarczego.

Polecany artykuł:

Rząd wycofał dotacje na piece gazowe. Decyzja rozczarowała Polaków!

Czy rząd ma strategię wspierania MŚP i firm rodzinnych?

Interpelacja nie kończy się na prośbie o dane. Poseł Krajewski pyta również o strategiczne podejście ministerstwa do wspierania gospodarki. Chce wiedzieć, czy resort prowadzi analizy dotyczące wpływu koncentracji pomocy w dużych firmach na konkurencyjność całego rynku.

Wśród pytań znalazły się też te dotyczące przyszłości. Poseł docieka, czy ministerstwo planuje zwiększyć udział sektora MŚP w programach pomocowych oraz jakie działania podejmuje, by uprościć najmniejszym firmom dostęp do wsparcia. Padło też pytanie o plany opracowania strategii, która realnie zwiększy udział firm rodzinnych i MŚP w korzystaniu z publicznych pieniędzy.

Interpelacja została złożona 15 marca 2026 roku i czeka na oficjalną odpowiedź ministra finansów i gospodarki.

Odpowiedź resortu rzuci światło na faktyczną strukturę dystrybucji pomocy publicznej w polskiej gospodarce i pokaże, czy obawy dotyczące faworyzowania największych podmiotów są uzasadnione.

Afera w Warszawie. Wiking z Targówka zatrzymany. W tle dotacje z samorządu