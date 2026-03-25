Kiedy zaczyna się wiosenna przerwa świąteczna w 2026 roku?

W roku szkolnym 2025/2026 wiosenna przerwa świąteczna zaczyna się w czwartek 2 kwietnia 2026 roku. Taki termin widnieje w oficjalnym kalendarzu roku szkolnego opublikowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. To właśnie od tego dnia uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych rozpoczynają świąteczną przerwę od zajęć dydaktycznych.

Ta data nie jest przypadkowa. W 2026 roku Wielki Piątek przypada 3 kwietnia, Wielkanoc 5 kwietnia, a Poniedziałek Wielkanocny 6 kwietnia. W praktyce oznacza to, że szkolna przerwa obejmuje dni bezpośrednio związane z okresem wielkanocnym i tworzy dłuższy, świąteczny oddech od nauki

Kiedy kończy się przerwa i kiedy uczniowie wracają do szkoły?

Oficjalnie wiosenna przerwa świąteczna kończy się we wtorek 7 kwietnia 2026 roku. To oznacza, że ostatnim dniem wolnym od zajęć jest właśnie 7 kwietnia. Uczniowie wrócą więc do szkół w środę 8 kwietnia 2026 roku, o ile dana placówka nie wprowadzi dodatkowego dnia wolnego na podstawie własnej organizacji pracy.

Ile trwa wiosenna przerwa świąteczna w szkole?

Dla wielu rodzin to ważna informacja nie tylko z punktu widzenia szkolnego kalendarza. Od tych dat zależą przecież wyjazdy, odwiedziny u bliskich, a często także planowanie urlopu przez rodziców. Właśnie dlatego te terminy co roku wracają w wyszukiwarkach tuż przed świętami. W 2026 roku przerwa potrwa od 2 do 7 kwietnia, czyli łącznie sześć dni kalendarzowych. Dla wielu rodzin to czas nie tylko religijnych obchodów i przygotowań, które zaczynają się jeszcze przed świątecznym weekendem.