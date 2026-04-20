Czy Polska jest gotowa na długotrwały konflikt zbrojny? Posłanka pyta o zapasy amunicji i zdolności produkcyjne

Posłanka pyta Ministerstwo Obrony Narodowej, jak ocenia gotowość Polski do prowadzenia działań wojennych trwających dłużej niż kilka tygodni.

Kluczowe wątpliwości budzi to, czy obecne zapasy amunicji i zdolności produkcyjne odpowiadają realiom współczesnych konfliktów.

W interpelacji poruszono również kwestię odporności łańcuchów dostaw oraz zdolności do szybkiego zwiększenia produkcji w sytuacji kryzysowej.

Wnioski z wojen o wysokiej intensywności budzą niepokój

Posłanka Olga Ewa Semeniuk-Patkowska w swojej interpelacji do ministra obrony narodowej zwraca uwagę na kluczowy problem współczesnego pola walki. Jak wskazuje, doświadczenia z konfliktów o wysokiej intensywności pokazują, że zużycie amunicji jest znacznie wyższe, niż zakładały dotychczasowe plany obronne wielu państw europejskich.

Zdaniem posłanki, ta sytuacja rodzi zasadne pytania o rzeczywistą gotowość Sił Zbrojnych RP do prowadzenia długotrwałych działań operacyjnych. W dokumencie podkreślono, że celem nie jest uzyskanie informacji niejawnych, lecz ogólna ocena zdolności systemowych państwa i planów ich wzmocnienia.

Czy zapasy amunicji są wystarczające? Kluczowe pytania do resortu obrony

W interpelacji skierowano do resortu obrony szereg szczegółowych pytań dotyczących zabezpieczenia amunicyjnego. Posłanka chce wiedzieć, czy ministerstwo prowadzi analizy dotyczące zdolności armii do prowadzenia długotrwałych działań i jak ocenia ogólny poziom przygotowania Polski na scenariusz konfliktu trwającego dłużej niż kilka tygodni.

Kluczowe pytanie dotyczy tego, czy obecne zapasy amunicji oraz zdolności do ich uzupełniania są dostosowane do realiów współczesnych wojen. Olga Semeniuk-Patkowska pyta również, czy prowadzone są analizy potencjalnego zużycia amunicji w różnych scenariuszach operacyjnych i jakie działania podejmuje się, by zwiększyć moce produkcyjne polskiego przemysłu.

Logistyka, produkcja i samowystarczalność. Jakie są największe wyzwania?

Interpelacja porusza także kwestie logistyki i zdolności produkcyjnych. Posłanka pyta o główne ograniczenia systemowe w zakresie zabezpieczenia logistycznego polskiej armii oraz o działania podejmowane w celu zwiększenia odporności łańcuchów dostaw w sytuacjach kryzysowych.

Ważnym wątkiem jest zdolność Polski do szybkiego zwiększenia produkcji amunicji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa. W dokumencie zawarto również pytanie o ocenę współpracy z partnerami zagranicznymi w zakresie zabezpieczenia dostaw amunicji i sprzętu wojskowego.

Posłanka pyta również, czy prowadzone są działania mające na celu zwiększenie poziomu samowystarczalności Polski w zakresie zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych RP. Interpelację zamyka pytanie o strategiczne działania, jakie resort planuje podjąć, aby w przyszłości zwiększyć zdolność Polski do prowadzenia długotrwałych działań operacyjnych.