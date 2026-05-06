Czy zadanie pisemne na maturze z angielskiego wyciekło do sieci?

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym już się zakończył, a w internecie dość szybko po jego rozpozpoczęciu szybko pojawiło się zadanie z części pisemnej. Z relacji uczniów po wyjściu z matury wiemy już, że było to prawdziwe polecenie. Mimo wszystko oficjalne arkusze maturalne zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną około godziny 14:00. Odpowiedzi znajdziesz poniżej!

Przyglądamy się temu poleceniu i pokazujemy wzór odpowiedzi, by pokazać maturzystom, jak można było zdobyć maksymalne 12 punktów za wypowiedź pisemną.

Analiza potencjalnego zadania otwartego na maturze 2026 z angielskiego

Krążące w sieci polecenie wymaga napisania e-maila do znajomego. Ten typ zadania sprawdza umiejętność nieformalnego opisywania zdarzeń i własnych przeżyć.

Oto treść polecenia: W zeszłym tygodniu odwiedziłeś/odwiedziłaś miejsce, w którym ostatni raz byłeś/byłaś jako dziecko. W e-mailu do koleżanki z Anglii:

poinformuj, dlaczego odwiedziłeś/odwiedziłaś to miejsce ponownie

napisz, co się zmieniło w tym miejscu od Twojej wizyty w dzieciństwie

zrelacjonuj, co wydarzyło się podczas Twojej wizyty w tym miejscu w zeszłym tygodniu

zaproponuj koleżance odwiedzenie tego miejsca i wyjaśnij, jak do niego dotrzeć.

Napisz swoją wypowiedź w języku angielskim. Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 100 do 150 wyrazów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji (5 punktów), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), zakres środków językowych (3 punkty) oraz poprawność środków językowych (2 punkty).

Główne wytyczne CKE to:

Treść: Konieczne jest rozwinięcie każdego z czterech punktów.

Długość: Między 100 a 150 słów.

Forma: Nieformalny e-mail, co dopuszcza stosowanie skrótów i potocznego słownictwa.

Struktura: Tekst musi być logiczny i spójny.

Jak napisać e-mail na 12 punktów? Przykładowa odpowiedź

Ten przykład e-maila spełnia wszystkie wymogi polecenia, w tym limit słów i formę.

Dear Kate,

Last week I visited a place which I hadn't been to since I was little.

My grandparents live nearby, and since I was visiting them, I decided to take a trip down memory lane and see the old city park again. It has changed so much! The old, rusty playground has been replaced with a modern one, and there's a new, lovely café by the lake. Sadly, the huge willow tree I used to play under is gone.

I spent the afternoon just walking around and reminiscing. While I was taking some pictures, a small, local band started playing by the fountain. It was a really nice and unexpected surprise.

You would love it there. Maybe we could go together when you visit me in the summer? It’s very easy to get there. You just need to take the number 12 bus from the main station and get off at the 'Parkowa' stop. The entrance is a two-minute walk from there.

Anyway, I have to go now. Let me know what you think!

Best wishes, XYZ

Analiza innych potencjalnych zadań z matury z języka angielskiego

Zadanie 11 – Transformacje zdań

Polecenie: Wykorzystując wyrazy podane WIELKIMI literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (11.1.–11.3.). W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już podany. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.

11.1. I'm free today, so if you want to meet for lunch, please tell me.

LET

I'm free today so ____________________ if you want to meet for lunch.

Najbardziej prawdopodobna odpowiedź: let me know

Uzasadnienie: Zwrot "let me know" jest synonimem "tell me" (daj mi znać/poinformuj mnie) i idealnie pasuje do kontekstu zdania. Cały fragment składa się z dwóch wyrazów, co mieści się w limicie.

11.2. He found the weather in Berlin surprising. It was December, but the temperature was quite high.

BY

He ____________________ the weather in Berlin. It was December, but the temperature was quite high.

Najbardziej prawdopodobna odpowiedź: was surprised by

Uzasadnienie: "He found the weather surprising" oznacza, że pogoda go zaskoczyła. Konstrukcja w stronie biernej "He was surprised by the weather" oddaje to samo znaczenie. Używamy trzech wyrazów.

11.3. All the seats were taken, so we had to stand for the whole journey.

FREE

There ____________________ seats, so we had to stand for the whole journey.

Najbardziej prawdopodobna odpowiedź: were no free

Uzasadnienie: Zdanie "All the seats were taken" (Wszystkie miejsca były zajęte) jest równoznaczne ze stwierdzeniem "There were no free seats" (Nie było wolnych miejsc). Używamy trzech wyrazów.

Zadanie 8 – Uzupełnianie minidialogów

Polecenie: Uzupełnij poniższe minidialogi (8.1.–8.3.). Wybierz spośród podanych opcji brakującą wypowiedź, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.

8.1.

X: Would you like to go cycling with me tomorrow? Y: Sure! When exactly? X: ______ I'm free all day.

A. For as long as you wish. B. Whenever you want. C. Every now and then.

Najbardziej prawdopodobna odpowiedź: B. Whenever you want.

Uzasadnienie: Pytanie "When exactly?" (Kiedy dokładnie?) prosi o sprecyzowanie czasu. Odpowiedź "Whenever you want" (Kiedy tylko chcesz) jest logiczną reakcją, popartą wyjaśnieniem "I'm free all day" (Jestem wolny cały dzień).

8.2.

X: I've found these two dresses that suit me, but I can't afford to buy both of them. ______ Y: In my opinion, the blue one is much better.

A. Which one do you have to choose? B. Which one would you choose? C. Which one was chosen?

Najbardziej prawdopodobna odpowiedź: B. Which one would you choose?

Uzasadnienie: Osoba X ma dylemat, którą sukienkę wybrać. Pytanie "Which one would you choose?" (Którą byś wybrał/a?) jest prośbą o radę. Odpowiedź Y ("In my opinion...") jest bezpośrednią reakcją na taką prośbę.

8.3.

X: How many chairs do we have in the living room for the guests? Y: ______ X: So I'll bring some more from the garage.

A. Plenty, in my opinion. B. Enough, I think. C. Too few, I'm afraid.

Najbardziej prawdopodobna odpowiedź: C. Too few, I'm afraid.

Uzasadnienie: Reakcja osoby X ("So I'll bring some more from the garage" – "Więc przyniosę więcej z garażu") wskazuje, że obecna liczba krzeseł jest niewystarczająca. Odpowiedź "Too few, I'm afraid" (Obawiam się, że za mało) logicznie prowadzi do takiej decyzji.

Zadanie 10 – Uzupełnianie tekstu

Polecenie: Przeczytaj tekst. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (10.1.–10.3.) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. (Dostępne słowa: actual, eat, give, leaf).

Have you ever heard of a fruit called the "miracle berry"? Miracle berry plants come from Africa. They have shiny green 10.1. ______ and small red berries which are about the size of a cranberry and have a slightly sweet taste. Does that sound a bit boring? Well, you experience the real magic of miracle berries after 10.2. ______ them. Because of a chemical that the berries contain, all other food tastes sweet for some time. What may seem to be just a cool trick might 10.3. ______ be very useful. For example, people who are ill often lose their appetite, but miracle berries help them enjoy food again.

Najbardziej prawdopodobne odpowiedzi:

10.1. leaves

10.2. eating

10.3. actually

Uzasadnienie:

10.1: W opisie rośliny naturalnym uzupełnieniem "shiny green" (błyszczące zielone) są liście – leaves (forma mnoga od `leaf`).

10.2: Magię owoców odczuwa się "po" ich zjedzeniu. Po przyimku `after` używamy czasownika z końcówką -ing, stąd eating .

10.3: Zdanie sugeruje, że coś, co wydaje się tylko sztuczką, "w rzeczywistości" może być użyteczne. Przysłówkiem pasującym do tego kontekstu jest actually (forma pochodna od `actual`).

Zadanie 9 – Wybór parafrazy

Polecenie: W zadaniach 9.1.–9.4. spośród podanych opcji wybierz tę, która najlepiej oddaje sens wyróżnionego fragmentu zdania. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.

9.1. The way he behaved made me angry.

A. annoyed me B. confused me C. entertained me

Najbardziej prawdopodobna odpowiedź: A. annoyed me

Uzasadnienie: Zwrot "made me angry" (zdenerwował mnie) jest znaczeniowo najbliższy "annoyed me" (zirytował mnie, zdenerwował mnie). Pozostałe opcje oznaczają "zmieszał mnie" (confused) i "zabawił mnie" (entertained).

9.2. It hardly ever rains in this part of the country.

A. often rains heavily B. there is some rain C. rain is very rare

Najbardziej prawdopodobna odpowiedź: C. rain is very rare

Uzasadnienie: "Hardly ever" oznacza "prawie nigdy" lub "bardzo rzadko". Stwierdzenie "deszcz jest bardzo rzadki" (rain is very rare) najdokładniej oddaje to znaczenie.

9.3. Press the yellow button in order to get a ticket.

A. unless you need to B. as soon as you C. if you want to

Najbardziej prawdopodobna odpowiedź: C. if you want to

Uzasadnienie: Konstrukcja "in order to" (aby, w celu) wyraża cel działania. Najbliższe znaczeniowo jest tutaj "if you want to" (jeśli chcesz), które również wskazuje na warunek konieczny do osiągnięcia celu, jakim jest otrzymanie biletu.

9.4. I last talked to Mary during our graduation ceremony.

A. never talked to Mary before B. haven't talked to Mary since C. didn't talk to Mary at

Najbardziej prawdopodobna odpowiedź: B. haven't talked to Mary since

Uzasadnienie: Zdanie "Ostatni raz rozmawiałem z Mary podczas naszej uroczystości ukończenia szkoły" oznacza, że od tamtego momentu nie było rozmowy. Najlepiej oddaje to konstrukcja "I haven't talked to Mary since..." (Nie rozmawiałem z Mary od...).

Zadanie 7 – Uzupełnianie luk w tekście

Polecenie: Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Wpisz w każdą lukę (7.1.–7.4.) literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A–E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.

Tekst bazowy:

Every year, the well-known Michelin company publishes a guide to restaurants that have been awarded the highly respected Michelin stars. 7.1. ____ She didn't own a large and expensive restaurant. Her bistro in Bourges, a small town in France, is a cosy place with 20 tables, which mostly serves inexpensive lunches to local workers. The chef works part-time, and Mrs Jacquet is the only other member of staff, so getting a Michelin star seemed impossible. The mystery was quickly solved. 7.2. ____ But that one was in Paris. After the guide was published, both restaurants received many calls from confused customers. One of them asked the owner of the Parisian restaurant, Aymeric Dreux, if he had opened a second restaurant in Bourges. He had no idea what the caller was talking about. 7.3. ____ They had a good laugh together about what had happened. He invited Mrs Jacquet and her chef to have dinner at his restaurant in Paris. The following month, they travelled to Paris and enjoyed a luxurious meal as honoured guests of Aymeric Dreux. 7.4. ____ It is not known if he has ever taken up the offer!

Zdania do wstawienia:

A. But minutes later Michelin contacted him to explain the mistake, and the same day Mr Dreux phoned Mrs Jacquet. B. It turned out that the award was meant for another restaurant with the same name. C. Finally, Véronique Jacquet remembered a strange visit from a restaurant critic two months before. D. In return, they promised Mr Dreux a free lunch at the bistro in Bourges. E. When Véronique Jacquet heard on the local radio that her restaurant had just got one, she laughed.

Najbardziej prawdopodobne odpowiedzi:

7.1. – E: Luka znajduje się na początku historii, zaraz po ogólnym wstępie o gwiazdkach Michelin. Zdanie E wprowadza bohaterkę (Véronique Jacquet) i jej reakcję na niespodziewaną wiadomość, co logicznie rozpoczyna opowieść.

7.2. – B: Tekst wspomina, że zagadka została szybko rozwiązana. Zdanie B wyjaśnia, na czym polegało rozwiązanie – nagroda była przeznaczona dla innej restauracji o tej samej nazwie. To zdanie idealnie pasuje jako wyjaśnienie pomyłki.

7.3. – A: Luka następuje po tym, jak właściciel paryskiej restauracji jest zdezorientowany telefonami. Zdanie A wyjaśnia, w jaki sposób on również dowiedział się o pomyłce (Michelin do niego zadzwonił) i co zrobił dalej (zadzwonił do pani Jacquet). To łączy oba wątki.

7.4. – D: W tekście mowa jest o tym, że pani Jacquet została zaproszona na wystawny posiłek do Paryża. Zdanie D stanowi logiczną, grzecznościową odpowiedź – w rewanżu (In return) zaprosiła właściciela paryskiej restauracji na lunch do siebie.

Zastrzeżenie: Powyższe odpowiedzi są najbardziej prawdopodobnymi rozwiązaniami, opracowanymi na podstawie analizy pytań. Nie ma jednak 100% pewności, że są to odpowiedzi zgodne z oficjalnym kluczem.

