1+1 na produkty wielkanocne w Pepco! Akcesoria, dodatki i ozdoby w świetnych cenach

Akcja 1+1 w Pepco na ozdoby świąteczne nie dotyczy jedynie pojedynczych gadżetów, ale całej gamy sezonowych hitów. Są klasyczne ozdoby, tekstylia i dodatki stołowe, ale również drobne słodkości i kreatywne akcesoria DIY. To sprawia, że zakupy można zrobić kompleksowo. Jednego dnia wyjść z gotowymi dekoracjami do domu, koszyczkiem dla dziecka i kilkoma prezentami na zapas. Nic dziwnego, że wiele osób specjalnie czeka na takie akcje tuż przed Wielkanocą.

Pepco - 1+1 na świąteczne akcesoria

Sieć Pepco ruszyła z atrakcyjną akcją promocyjną 1+1, która obejmuje wybrane produkty wielkanocne. Promocja trwa od 27 marca do 6 kwietnia 2026 roku lub do wyczerpania zapasów, dlatego warto się pospieszyć. Szczególnie że wiele z tych rzeczy co roku znika z półek w ekspresowym tempie.

W ramach akcji można dobrać drugi produkt gratis spośród specjalnie oznaczonych artykułów. Na liście znalazło się mnóstwo dekoracji i dodatków, które idealnie wpisują się w wielkanocny klimat. Wśród nich są m.in. wianki naturalne i kwiatowe, figurki zajączków, kurek i skrzatów, a także pisanki w różnych wariantach.

Wielkanoc w Pepco

Dużą popularnością cieszą się akcesoria do koszyczka wielkanocnego, jak na przykład serwetki, filcowe etui na sztućce, dekoracyjne wkładki, małe koszyczki z uszami i stroiki z baziami. Dla osób, które lubią dekorować stół, Pepco przygotowało talerzyki, salaterki, patery, kieliszki do jajek oraz tacki w wielkanocnych kształtach np. zająca, jajka i kurczaka. Nie zabrakło też propozycji dla dzieci. W promocji znalazły się kolorowanki, zdrapywanki, kredki, pieczątki, a także drobne zabawki i słodkości, w tym czekoladowe jajka, mini cukierki i zestawy niespodzianki. To świetny sposób, by skompletować drobiazgi do wielkanocnego polowania na jajka bez nadwyrężania domowego budżetu.

Ciekawą kategorią są również dekoracje DIY. Są jajka do samodzielnego zdobienia, barwniki, kalkomanie, filcowe elementy czy zestawy kreatywne. Dzięki nim można zaangażować całą rodzinę w świąteczne przygotowania i stworzyć ozdoby dokładnie w swoim stylu.

Warto pamiętać, że promocja obowiązuje tylko na wybrane produkty biorące udział w akcji, a ich dostępność może różnić się w zależności od sklepu. Przy tak szerokiej ofercie i formule 1+1 łatwo wyjść z pełnym koszykiem i zapłacić znacznie mniej, niż planowaliśmy. Dla wielu klientów to jeden z najlepszych momentów na wielkanocne zakupy w Pepco.

