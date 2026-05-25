Bijatyka i rozpad rodziny. Wiemy, co wydarzy się w "M jak miłość" po wakacjach

Nowy sezon "M jak miłość". Zdrada Artura i nowa kochanka u boku Rogowskiego

To, co w finale minionego sezonu "M jak miłość" wydawało się jedynie jednorazowym skokiem w bok, w nowych odcinkach przerodzi się w poważny romans. Rogowski straci głowę dla znacznie młodszej Joanny i już we wrześniowych odcinkach ich relacja zacznie nabierać tempa. Mężczyzna zdecyduje się na wyznanie prawdy Marysi, co stanie się zapalnikiem do dramatycznych wydarzeń, które ostatecznie zrujnują ich stabilne dotąd małżeństwo oraz zniszczą więzi rodzinne.

Jak wynika z najnowszych "Kulisów serialu M jak miłość", Robert Moskwa potwierdza, że jego bohater dokona drastycznego wyboru. Postanowi zaryzykować wszystko i, nie chcąc dłużej okłamywać żony, ostatecznie wybierze życie u boku nowej kochanki, porzucając Marysię i lata spędzone we wspólnym domu.

Ekranowy mąż Marysi zastanawia się nad naturą tego związku, sugerując, że być może to nie przypadek połączył go z Joanną na polnej drodze. Wskazuje, że to zauroczenie całkowicie wywróci do góry nogami nie tylko jego własne życie, ale wpłynie na całą rodzinę.

- Przypadkowe spotkanie Artura i Joanny gdzieś przy polnej drodze, a zobaczcie co z tego wszystkiego się porobiło. A może to nie był przypadek? Może to było przeznaczenie? Fatalne zauroczenie? Jakkolwiek by tego nie nazwać, w życiu Artura zmieni się bardzo dużo i chyba w ogóle życie całej rodziny mocno się pozmienia

Dramat Marysi w nowych odcinkach "M jak miłość". Paweł rzuci się z pięściami na Artura

Ze zwiastuna nowych odcinków, dostępnego w materiałach z kulis, jasno wynika, że zdrada Rogowskiego nie ujdzie mu na sucho i cała prawda ujrzy światło dzienne. Informacja o niewierności męża całkowicie złamie serce Marysi, doprowadzając ją do skrajnej rozpaczy. Jej ból spotęguje fakt, że Artur bez owijania w bawełnę przyzna się do swoich uczuć względem Joanny, przekreślając szansę na wybaczenie i powrót.

Skutki tego romansu odczują również dzieci Marysi i Artura. Paweł oraz Piotrek (w tej roli Rafał Mroczek), podobnie jak ich siostra Basia, dowiedzą się o zdradzie ojca w nadchodzących odcinkach "M jak miłość". Młoda dziewczyna będzie błagać Artura, by nie wyprowadzał się z Grabiny, podczas gdy wzburzony Paweł straci panowanie nad sobą i w przypływie gniewu zaatakuje ojczyma w budynku przychodni, chcąc pomścić cierpienie ukochanej matki.

Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące epizody "M jak miłość" będą gwoździem do trumny dla małżeństwa Rogowskich, nieodwracalnie niszcząc relację Marysi i Artura oraz dzieląc całą rodzinę.