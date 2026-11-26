„Pierwsza miłość”, odcinek 4295. Melka zatai prawdę przed Piotrkiem

Konsultacja w gabinecie ginekologicznym nie uspokoi Melki, a przekazane przez specjalistkę wieści będą dla niej wyjątkowo ciężkie do przyjęcia. Kobieta nie zdoła zaakceptować usłyszanej diagnozy na temat utraty ciąży, natomiast konieczność wyjawienia prawdy Piotrkowi zupełnie ją przerośnie. Bohaterka zrezygnuje więc ze szczerej rozmowy ze swoim narzeczonym i postanowi zachować te informacje wyłącznie dla siebie.

Bohaterka nie zamierza jednak opierać się wyłącznie na pojedynczej diagnozie lekarskiej. W zupełnej dyskrecji Melka uda się do kolejnego gabinetu na powtórne badanie, chcąc potwierdzić dotychczasowe ustalenia lub usłyszeć zupełnie inną ocenę swojego stanu. Na ten moment pozostaje tajemnicą, czy druga ginekolożka przekaże jej odmienne wiadomości, ale kobieta z pewnością nie odważy się jeszcze wyznać Piotrkowi swoich lęków.

Problemy z ciążą Melki w 4295. odcinku serialu „Pierwsza miłość”

Całe zajście będzie wyjątkowo bolesne w kontekście niedawnych wątków. Przypomnijmy, że w 4290. odcinku szczęśliwa Melka poinformowała Piotrka o tym, że spodziewa się dziecka. Przyszli rodzice cieszyli się tym bardziej, iż po dawnym postrzale i utracie poprzedniej ciąży specjaliści nie dawali kobiecie szans na macierzyństwo. Radość pary szybko przerodziła się jednak w strach na samą myśl o niezbędnych kontrolach lekarskich, co zwiastowało nadchodzące kłopoty.

W 4294. odcinku Piotrek nieustannie przekonywał partnerkę do odwiedzenia gabinetu ginekologicznego. Wobec własnej bezradności poprosił o wsparcie Kacpra (Damian Kulec), któremu ostatecznie udało się namówić pasierbicę na tę wizytę. Kobieta pojechała do specjalisty z wiarą w pomyślne wieści, lecz usłyszana na miejscu diagnoza okazała się dla niej ogromnym ciosem. Przyszła matka postanowi w samotności zmierzyć się z tym problemem i zatai fakty przed ukochanym. Zamiast szczerej rozmowy z narzeczonym, wybierze wizytę u innego lekarza, mając nadzieję na lepsze zrozumienie swojego położenia.

„Pierwsza miłość”, odcinek 4295. Kiedy i gdzie oglądać serial?

Widzowie zobaczą 4295. odcinek serialu „Pierwsza miłość” w czwartek, 26 listopada 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. Stacja pokazuje kolejne odsłony produkcji w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, zawsze w tym samym paśmie czasowym. Wszystkie epizody można również śledzić w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

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