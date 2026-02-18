W poprzednim odcinku (4158) Lilka uwodziła Janka, przekonując go, że mógłby z nią i Polą stworzyć szczęśliwą rodzinę. Kinga przeprosiła męża za ostatnie kłótnie i próbowała odbudować ich zaufanie. Borys poszedł do właściciela klubu Iskra z propozycją współpracy, lecz został wyśmiany i wyrzucony; ścigany przez kiboli wpadł w tarapaty, z których niespodziewanie uratowała go Marysia. Alan przeprosił Igę za sceny zazdrości wobec Jamesa, wprosił się na spotkanie, ale nie potrafił zachować spokoju i urządził pokaz siły; po krótkiej wymianie zdań jego niechęć do astrofizyka przemieniła się w podziw.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4159

Jankowi nie uda się wyjaśnić Kindze, dlaczego nie powiedział jej o wieczorze spędzonym u Lilki. Nakręci się spirala wzajemnych oskarżeń i pretensji. Paradoksalnie sytuację zaogni jeszcze fakt, że Lilka postanowiła opuścić z Polą Wrocław. Borys wykorzysta swoją kartę przetargową i zagnieździ się w willi Olszewskich. Będzie liczył, że ugra coś na transakcji z Bolesławem, a przynajmniej zapewni sobie jego ochronę przed rozsierdzonymi kibolami. Eliza ostrzeże go, że łaska jej męża kiedyś się skończy. Olkowi nie będzie układało się partnerstwo z Różą. Teściowa wprowadzi chaos w jego terminarzu, podkrada mu klientki, odrzuca propozycje zmiany nazwy wspólnego salonu. Jej zdaniem zmiany potrzebuje co najwyżej on, Olek. Zafunduje mu metamorfozę, która zaskoczy wszystkich.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Pierwsza miłość" emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4159. odcinek zostanie wyemitowany w piątek 20 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

